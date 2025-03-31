«Я взбешён» - Трамп пригрозил Путину обложить 50%-ными пошлинами всю российскую нефть

Опубликовано: 31.03.2025 07:48 , Обновлено: 31.03.2025

Президент США Дональд Трамп 30 марта заявил, что он "очень зол и взбешён" попытками президента России Владимира Путина подорвать доверие к офису президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер пригрози ввести вторичные пошлины в размере от 25% до 50% на всю российскую нефть, если сочтет, что Москва препятствует усилиям США по прекращению войны в Украине.

“Я был очень зол, взбешён”, - заявил Трамп в комментарии телеканалу NBC News. Причиной таких эмоций он назвал озвученное недавно предложение Путина ввести в Украине режим временного, внешнего управления под эгидой ООН и ряда европейских стран, чтобы провести новые выборы. По мнению Трампа, такой сценарий означает, что в Украине “ещё долго не будет соглашения”, тогда как Вашингтон рассчитывает на скорейшее разрешение кризиса.

“Если сделка не будет заключена и если я посчитаю, что это - вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России. Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен 25%-ный тариф на всю российскую нефть”, - заявил Трамп, уточнив, что тариф может быть поднят и до 50%-ного значения.

Позднее в общении с журналистами Трамп отметил эффективность аналогичных пошлин, введенных в своё время против Венесуэлы. По его словам, они “имели очень сильное воздействие”, передало издание The Guardian.

При этом американский президент дал понять, что не пойдёт на введение пошлин против российской нефти, если стороны “достигнут прогресса в вопросе прекращения огня” и если “Путин поступит правильно”. Трамп также сообщил, что рассчитывает поговорить со своим российским коллегой на этой неделе.

Немедленной реакции со стороны Москвы не последовало, однако ранее российское руководство не раз называла многочисленные западные санкции и ограничения “незаконными” и направленными на то, чтобы Запад получил экономическое преимущество в своем соперничестве с Россией.

Что предложил Путин?

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Владимир Путин предложил ввести в Украине режим временного, внешнего управления под эгидой ООН и ряда европейских стран, чтобы провести новые выборы. Именно с новой администрацией, по словам Путина, он готов подписать ключевые соглашения по урегулированию военного конфликта. Такие заявления российский президент сделал вечером 27 марта, общаясь с моряками-подводниками атомного подводного крейсера “Архангельск”.

Как в Восточном Тиморе. Путин предложил создать временную администрацию в Украине. Что ответили в США?

Между тем, интернет-газета “Страна” со ссылкой на The Economist написала, что в настоящее время администрация Зеленского активно готовится к баллотированию действующего президента на второй срок. Ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины, издание сообщило, что на прошлой неделе Зеленский поручил своей команде готовиться к выборам, которые должны состояться сразу после прекращения огня с Россией.

Издание даже назвало конкретные даты, когда об этом могут объявить публично - 5 мая. Это крайних срок, когда должно состояться голосование в украинском парламенте по вопросу продления военного положения в стране. Официально военное положение заканчивается 9 мая. Если его отменят, по закону можно будет проводить президентские выборы в стране. Некоторые источники сообщили, что выборы планируют назначить на начало июля этого года.