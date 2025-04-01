"Бюрократическое чудовище" - Фон Дер Ляйен пообещала ответить Трампу на пошлины и рассказала, почему не хочет торговой войны

Опубликовано: 01.04.2025 18:34 , Обновлено: 01.04.2025

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что не хотела бы вводить ответные меры после введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на европейский алюминий. Но заверила депутатов Европарламента, что у ЕС есть "четкий план".

Напомним, что администрация США объявила о 25-процентном повышении пошлин на импорт из ЕС стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей. Причем там пообещали пошлины на полупроводники, фармацевтику и древесину.

Однако, по словам Фон Дер Ляйен, «тарифы — это налоги, которые будут платить люди”. Она предрекла рост инфляции в США, так как тарифы, введеннфе Трампом станут “налогами для американцев на продукты питания и лекарства”.

“Тарифы только подстегнут инфляцию, что является полной противоположностью тому, чего мы хотим добиться. Американские заводы будут платить больше за компоненты, произведенные в Европе. Это будет стоить рабочих мест. Это создаст бюрократическое чудовище новых таможенных процедур. Это станет кошмаром для всех импортеров из США. И сегодня это никому не нужно — ни в США, ни в Европе», — заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ответом на пошлины США являются “единство и решимость ЕС”. И добавила, что уже связалась с главами государств и правительств ЕС относительно следующих шагов.

«Наша цель — переговоры. Но, конечно, если это необходимо, мы будем защищать наши интересы, наших людей и наши компании. (…) Мы считаем, что это противостояние не отвечает ничьим интересам. Поток товаров и услуг между нами практически сбалансирован. Мы готовы работать над балансом торговли как товарами, так и услугами», — заявила она.

«Мы не хотим возмездия, но у нас есть четкий план (для таких действий) в случае необходимости», — заявила Фон дер Ляйен.

12 марта вступили в силу повышенные президентом США пошлины в размере 25 процентов. для иностранной стали и алюминия. В ответ на эти пошлины Еврокомиссия объявила о введении ответных пошлин ЕС на товары США на общую сумму 26 млрд евро.

Трамп, который выиграл второй срок в Белом доме во время ноябрьских президентских выборов, пообещав избирателям снизить потребительские цены, заявил, что рассмотрит возможность переговоров о тарифах только в том случае, “если эти люди захотят дать нам что-то очень ценное”.

Тарифы являются частью усилий Трампа по стимулированию американского производства и сокращению торгового дефицита страны.

В марте он также пигрозил ввести 200-процентный тариф на европейское вино, шампанское и крепкие спиртные напитки, если Европейский союз введет запланированный тариф на американский виски.

Ранее Telegraf.news писал, что представители Демократической партии США выдвинули идею о возможном участии Барака Обамы в президентских выборах 2028 года в ответ на заявления Дональда Трампа, что он мог бы баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения.

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