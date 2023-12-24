В Белкоопсоюзе рассказали, почему в Беларуси не может быть скидок в 70%. Но есть нюанс

Опубликовано: 24.12.2023 13:37 , Обновлено: 24.12.2023

Начальник управления торговли Белкоопсоюза Ольга Кунцова заявила, что, если белорусам предложат в магазине скидку в 70%, то это будет "маркетинговым ходом", так как таких понижений цены в Беларуси не может быть из-за решений Совмина о государственном регулировании цен.

“С учетом постановления Совета министров №713 “О системе регулирования цен.., максимальная надбавка, которая применяется, - это 40%, но на основную часть социально значимых товаров - это 15%. В условиях регулирования ценообразования не бывает скидок в 70%” - заявила Ольга Кунцова, [link href=“https://www.belta.by/society/view/marketingovyj-hod-ekspert-pojasnila-pochemu-ne-stoit-doverjat-skidkam-v-70-606922-2023/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

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Впрочем, белорусы часто покупают товары в онлайн-магазинах, таких как Wildberries, Aliexpress и Ozon, на которые решения белорусских чиновников о регулировании цен не распространяются. Хотя бы потому, что большая часть там продавцов находится за пределами Беларуси и подчиняются законам России и Китая.Так что доступ к “шокирующим” скидкам у жителей Беларуси всё-таки есть, но не в магазинах Белкоопсоюза и других местных торговых сетях.

Ранее Телеграф сообщил, что первый вице-премьер белорусского Совмина Николай Снопков заявил 21 декабря после совещания у Александра Лукашенко во Дворце Независимости, что систему ценорегулирования государством всё-таки поменяют.

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Тем временем, в Беларуси в ноябре резко ускорилась инфляция. Об этом свидетельствую новые данные Национального статистического комитета. Если в октябре показатель годовой инфляции составлял 3,7%, то в ноябре — уже 5,4%.

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