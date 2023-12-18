ЕАБР назвал три причины роста цен в Беларуси

Опубликовано: 18.12.2023 12:44 , Обновлено: 18.12.2023

В Евразийском банке развития (ЕАБР) сообщили 18 декабря, что годовая инфляция в Беларуси в ноябре ускорилась до 5,4%. Ещё в октябре она была 3,7%. Ускорение роста цен аналитики ЕАБР отметили по всем ключевым категориям.

По данным банка, выросли цены на продовольственные товары – на 6,1% в ноябре по сравнению с 4,3% в предыдущем месяце. На услуги – на 8,2% (было 7,9%). На непродовольственные товары рост цен составил 2,4% после снижения на 0,3 месяцем ранее.

Повышение годового показателя инфляции аналитики ЕАБР связали с «выходом из расчета низких уровней ноября 2022 года, высоким ростом внутреннего спроса и повышенного инфляционного фона в России». В первом случае эксперты банка имели в виду, что в ноябре прошлого года инфляция была низкая, что при сравнении с ноябрем 2023 года дало прирост индекса инфляции.

Кстати, по данным Белстата, овощи, по сравнению с октябрём, в ноябре подорожали на 21,4%. А вот фрукты – только на 2,2%. Из непродовольственных товаров больше всего подорожали моющие средства – на 1,8%, а обувь за месяц подешевела на 0,7%. В сфере услуг больше всего прибавили бытовые (+2%) и услуги ЖКХ (+1,1%). А услуги железнодорожного транспорта и туристические услуги, наоборот, стали дешевле – на 2,6% и 12,1%, соответственно.

Овощи – дороже на 21,4%, фрукты – на 2,2%. В Беларуси резко ускорилась инфляция