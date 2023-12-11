Овощи – дороже на 21,4%, фрукты – на 2,2%. В Беларуси резко ускорилась инфляция

Опубликовано: 11.12.2023 18:43 , Обновлено: 11.12.2023

В Беларуси в ноябре резко ускорилась инфляция. Об этом свидетельствую новые данные Национального статистического комитета. Если в октябре показатель годовой инфляции составлял 3,7%, то в ноябре - уже 5,4%. Узнали, на какие товары цены для белорусов всего за месяц подскочили сразу на 21,4%, а что, наоборот, подешевело по сравнению с октябрём.

По данным Белстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года подрос на 0,7%, а по сравнению с декабрем 2022 года – на 4,9%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает изменение цен на отдельные товары и услуги (те, которые подвержены влиянию сезонным и административным факторам), в ноябре подрос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года - на 3,4%.

Что касается годовой инфляции, заметнее всего в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 год подорожали для белорусов услуги - на 8,2% (месяцем ранее этот показатель составлял 7,9%). Цены на продовольственные товары за это время подросли в среднем на 6,1% (в прошлом месяце показатель составлял 4,3%), а на непродовольственные - на 2,4% (в прошлом месяце была зафиксирована дефляция в 0,3%).

Что подорожало в ноябре, а что - подешевело?

Судя по данным Белстата, больше всего в ноябре подорожали овощи — цены, по сравнению с октябрём, подскочили сразу на 21,4%. Фрукты при этом подорожали за месяц на 2,2%.

Из непродовольственных товаров, судя по информации Белстата, больше всего подорожали моющие средства - на 1,8%, а вот цены на обувь за месяц упали на 0,7%. В сфере услуг больше всего прибавили бытовые услуги (+2%) и услуги ЖКХ (+1,1%). А вот услуги железнодорожного транспорта и туристические услуги, наоборот, стали дешевле - на 2,6% и 12,1%, соответственно.

Инфографика Белстата

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