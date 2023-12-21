Как будут регулировать цены в Беларуси в 2024 году? В Совмине рассказали подробности

Опубликовано: 21.12.2023 16:47 , Обновлено: 21.12.2023

Первый вице-премьер белорусского Совмина Николай Снопков заявил 21 декабря после совещания у Александра Лукашенко во Дворце Независимости, что систему ценорегулирования государством всё-таки поменяют.

По его словам, чиновники решили так сделать, потому что “экономические законы есть и будут, и их игнорировать нельзя”. Николай Снопков заявил, что после более года согласования цен производителями с чиновниками от такой системы решили отказаться.

“Основная задача - это работа над ошибками. Вовремя исправлять ошибки и не бояться их. Это и есть экономика, это и есть жизнь”, - сказал Николай Снопков, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/snopkov-o-tsenoobrazovanii-v-belarusi-budet-vystroena-sistema-minimalno-svjazannaja-s-soglasovaniem-606464-2023/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link] Белта.

“Поэтому будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен с кем-то. Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутренний потребительский рынок”, - пообещал чиновник, заявив, что новую систему введут с 1 января.

[info_b]По данным издания “Белорусы и рынок”, за 9 месяцев 2023 года рентабельность продаж торговых сетей и магазинов Беларуси составила всего 1,6%, что более, чем в два раза меньше прошлогоднего показателя в 3,4%. В среднем по экономике Беларуси рентабельность сейчас составляет 7,4%.

Прибыль же торговых предприятий в Беларуси умер шилась в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Количество убыточных торговых предприятий выросло на 77%. “Сумма чистого убытка убыточных организаций достигла 426,5 млн рублей, что в три раза больше, чем было год назад”, - [link href=“https://belmarket.by/news/news-55148.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание. [/info_b]

По его словам, при этом белорусским экспортером разрешат продавать товары за границей “с какой угодно ценой и там компенсировать недополученную прибыль на внутреннем рынке”.

Николай Снопков, однако, заверил, что белорусские магазины все равно должны будут продавать товары, не превышая максимальные торговые надбавки. Они останутся.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 21 декабря собрал у себя во Дворце Независимости чиновников из правительства, чтобы обсудить новую систему регулирования цен государством. По его словам, главная цель — прекратить походы бизнеса в правительство и МАРТ для согласования цен.

«Это наши первые шаги» — Лукашенко приказал с 1 января поменять систему госрегулирования цен в Беларуси