В Беларуси за январь-октябрь построили для нуждающихся на 136,1 тыс. квадратов меньше. Что будет дальше?

Опубликовано: 19.11.2024 12:04 , Обновлено: 19.11.2024

В Беларуси в январе-октябре 2024 года для нуждающихся в улучшении жилищных условий ввели в эксплуатацию на 136,1 тыс. квадратных метров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета (Белстат).

Так, по данным Белстата, в январе-октябре этого года построили 30,4 тыс. новых квартир. Всего в эксплуатацию ввели 2 980,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Из них 992,5 тыс. квадратных метров, или 33,3%, построили для белорусов, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. С господдержкой — 631,6 тыс. кв.м.

Для сравнения: в январе-октябре 2023 года, согласно информации Белстата, всего построили 32,2 тыс. новых квартир и ввели в эксплуатацию 2 974,1 тыс. кв.м жилья. Для нуждающихся — 1 128,6 тыс. кв.м, или 37,9% от общего объема. С использованием государственной поддержки - 791,7 тыс. кв.м.

То есть, в январе-октябре 2024 года для нуждающихся белорусов построили на 136,1 тыс. кв.м. меньше, чем за аналогичный период 2023 года. С господдержкой — на 160,1 тыс. кв. м. меньше.

Что дальше?

Напомним, что Совет министров Беларуси решил сократить объёмы льготного кредитования на жильё в октябре-декабре 2024 года. Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, ожидается, что количество кредитов на строительство снизится примерно на 115 миллионов рублей по сравнению с планом, который был изначально.

Всего в 2024 году на финансирование жилищного строительства в Беларуси должно быть направлено более 7,55 миллиардов рублей. Около 1,133 миллиардов из них составят бюджетные ресурсы, свыше 4,2 миллиардов — личные средства белорусов, около 678 миллионов — затраты организаций.

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А ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек.

“Для нуждающихся строить нужно, сокращать очереди нужно. Но нельзя стягивать в Минск всех людей. Нам нужно, чтобы люди жили и работали в регионах — в прекрасных городах с хорошей инфраструктурой. Мы на это нацелены», — сказала она.

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Также министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал о планах изменить систему господдержки при строительстве жилья в стране до конца 2024 года.

«Это будет касаться изменения Жилищного кодекса в отношении норм нуждаемости, категорий нуждающихся и порядка предоставления той или иной государственной поддержки», — заявил он.

Министр пояснил, что «такого обширного перечня [для строительства жилья с господдержкой] уже не будет». «Господдержка будет сконцентрирована в более узкие и более профильные и актуальные направления», — отметил глава Минстройархитектуры.

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