В Беларуси снизили пособие на погребение. Сколько будут платить с 1 октября?

Опубликовано: 01.10.2025 07:17 , Обновлено: 01.10.2025

С 1 октября сумму государственного пособия, на которое могут рассчитывать белорусы в случае смерти близкого родственника, пусть и не существенно, но понизили. Это связано с уменьшением размера номинальной начисленной средней зарплаты, рассчитанной Белстатом за август 2025 года.

Поскольку размер пособия на погребения равен 100% номинальной начисленной средней зарплаты в среднем по стране, с уменьшением этого показателя падает и размер пособия. Для расчёта размера пособия берут сумму за позапрошлый месяц относительно даты наступления смерти. То есть в октябре для расчётов будут брать среднюю авсгустовскую зарплату.

Она, согласно свежим данным Национального статистического комитета (Белстата), уменьшилась на 9,7 рубля , относительно июльского значения. Следовательно, на такую же сумму меньше смогут рассчитывать белорусы, подавая заявление на пособие на погребение.

Таким образом, максимальная сумма выплаты с 1 октября 2025 года составит 2762,7 рубля .

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Ранее Telegraf.news пояснял, что получить её можно как в денежной форме, так и в «натуральной» - заказать на эту сумму пакет базовых ритуальных услуг по социальным тарифам.

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Кстати, цены на пакет ритуальных услуг “Эконом класса” (социальные похороны) от Городского многофункционального ритуального центра Минска осталась неизменной.

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