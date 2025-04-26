МинЖКХ предложило белорусам за свой счёт убирать деревья и кустарники на кладбищах

Опубликовано: 26.04.2025 10:53 , Обновлено: 29.04.2025

Министерство жилищно-коммунального хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое предполагает введение ряда нововведений в содержание и благоустройство мест захоронения. Журналисты Telegraf.news изучили предложения ведомства и выяснили, какие из них могут непосредственно коснуться белорусов.

Министерство предложило достаточно много дополнений в действующие Правила содержания и благоустройства мест погребения, введённые ещё в 2016 году. Одно из них касается объектов растительного мира на кладбищах - деревьев, кустарников, а также инвазивных растений, с которыми коммунальные и природоохранные службы ведут усиленную борьбу.

В действующих правилах (статья 35) прописано, что на месте погребения и прилегающей к нему территории должны проводиться работы по озеленению, обрезка и формовка деревьев и кустарников, удаляться деревья в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии, корчевка пней, вырезка мелколесья, а также проводиться своевременное скашивание травы и инвазивных сорняков в местах общественного пользования (на пешеходных дорожках, газонах, площадках, автомобильных парковках и т.п.).

Эту статью МинЖКХ предложило значительно расширить и частично переложить на собственников участков для захоронения стоимость этих работ. Так, заниматься удалением опасных деревьев, обрезкой кустарников и подобными работами за счёт собственных средств ведомство предложило “лицам, взявшим на себя организацию погребения и установку надмогильного сооружения”. Логично предположить, что за оказание дополнительных услуг компании, которые занимаются организацией погребения, будут дополнительно взимать плату с собственников участка.

Кроме того, проводить такие работы предлагается только с обязательным извещением местных исполкомов или специализированной организации, уполномоченной местными властями. Они, в свою очередь, должны будут вначале созвать комиссию и провести обследование местности, где запланировано удаление опасных деревьев.

[info_b]Кстати, высаживать деревья непосредственно на участках для захоронения правилами, действующими с 2016 года, запрещается. В пределах могильной оградки разрешается высадить только цветы, кустарники или засеять участок газонными смесями трав. Высаживать деревья разрешается лишь по периметру кладбища - в качестве защитных посадок, либо по основным и второстепенным аллеям кладбища – там допустимы декоративные рядовые, групповые и одиночные посадки деревьев и кустарников.[/info_b]

В озвученных МинЖКХ дополнениях также предлагается ввести учёт объектов растительного мира в местах общего пользования на кладбищах. Его предложили вести местным исполкомам, проводя инвентаризацию с апреля по октябрь.

В документе, вынесенном на общественное обсуждение также уточняется форма “Книги государственного учета участков для захоронения, мест в колумбарии, склепов” , а также предлагается изменить условия выделения платных мест в колумбариях в зонах эвакуации (отчуждения), зонах первоочередного отселения и зонах последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим. Сейчас купить место в колумбариях на таких территориях можно через администрацию зон отчуждения и отселения, а МинЖКХ предложило передать эти полномочия областным исполкомам, осуществляющим управление территориями этих зон.

Общественное обсуждение на Правовом портале Беларуси будет открыто с 26 апреля по 5 мая 2025 года.