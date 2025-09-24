Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого - минус 607,9 BYN
Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что в августе средняя заработная плата упала практически во всех регионах. Впрочем в трех областях Беларуси показала рост. Что касается сфер занятости, то в лидерах оказались две категории работников, в то время как "банкиры" ощутили самое значительное снижение - сразу на 607,9 рубля.
Согласно данным Национального статистического комитета, в августе 2025 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2762,7 рубля (−0,35%), что на 9,7 рубля меньше уровня июля - 2772,4 рубля.
В регионах падение было заметно в половине областей, кроме Минской, где получка подскочила сразу на 80 рублей, Брестской, где выросла на 16,6 рубля и Могилевской(+5,1). Зато в Минске, традиционном лидере, зарплата снизилась сразу на 89,7 рубля (−2,43%).
Зарплаты по регионам
|Регион
|Июль 2025
|Август 2025
|Изменение (руб.)
|Изменение (%)
|г. Минск
|3686,5
|3596,8
|−89,7
|−2,43%
|Минская область
|2809,7
|2889,7
|+80,0
|+2,85%
|Гродненская область
|2477,3
|2474,1
|−3,2
|−0,13%
|Витебская область
|2335,7
|2323,2
|−12,5
|−0,53%
|Могилевская область
|2330,0
|2335,1
|+5,1
|+0,22%
|Гомельская область
|2462,3
|2438,8
|−23,5
|−0,95%
|Брестская область
|2445,2
|2461,8
|+16,6
|+0,68%
Что касается сфер экономики, то ситуация не такая однозначная. ИТ показало скромный рост. А вот банковская сфера - падение сразу на 14%. В образовании в августе наблюдалось традиционное падение после июля, когда учителя возвращались из отпусков.
Зарплаты по видам экономической деятельности
|Сфера
|Июль 2025
|Август 2025
|Изменение (руб.)
|Изменение (%)
|Информация и связь
|5866,1
|5883,7
|+17,6
|+0,30%
|Финансовая и страховая деятельность
|4344,1
|3736,2
|−607,9
|−14,0%
|Строительство
|3496,3
|3640,1
|+143,8
|+4,11%
|Промышленность
|2909,4
|2914,1
|+4,7
|+0,16%
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|2333,4
|2516,0
|+182,6
|+7,82%
|Оптовая и розничная торговля
|2557,2
|2553,0
|−4,2
|−0,16%
|Транспорт и складирование
|2655,6
|2651,8
|−3,8
|−0,14%
|Операции с недвижимостью
|2495,7
|2437,4
|−58,3
|−2,33%
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|3375,4
|3326,8
|−48,6
|−1,44%
|Административные услуги
|2108,8
|2090,4
|−18,4
|−0,87%
|Образование
|1864,2
|1766,1
|−98,1
|−5,26%
|Здравоохранение и социальные услуги
|2185,9
|2148,1
|−37,8
|−1,73%
|Творчество, спорт, развлечения
|2012,4
|2012,4
|0
|0,00%
|Услуги по проживанию и питанию
|2117,2
|2082,7
|−34,5
|−1,63%
|Прочие услуги
|2207,2
|2119,8
|−87,4
|−3,96%
Таким образом в августе лидерами роста по зарплатам стали сельское хозяйство (+7,82%) и строительство (+4,11%). Самое заметное падение зафиксировано в финансовой сфере (−14,0%) и в образовании (−5,26%).
Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин в интервью гостелевиденью заявил, что для роста цен в стране есть “объективные причины” , от которых “никуда не денешься”. И добавил, что “цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно”. Для наглядности чиновник попытался объяснить все на яблоках.
Турчин назвал две «объективные» причины роста цен в Беларуси — «Никуда не денешься»