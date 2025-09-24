Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого - минус 607,9 BYN

Опубликовано: 24.09.2025 11:36 , Обновлено: 24.09.2025

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что в августе средняя заработная плата упала практически во всех регионах. Впрочем в трех областях Беларуси показала рост. Что касается сфер занятости, то в лидерах оказались две категории работников, в то время как "банкиры" ощутили самое значительное снижение - сразу на 607,9 рубля.

Согласно данным Национального статистического комитета, в августе 2025 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2762,7 рубля (−0,35%), что на 9,7 рубля меньше уровня июля - 2772,4 рубля.

В регионах падение было заметно в половине областей, кроме Минской, где получка подскочила сразу на 80 рублей, Брестской, где выросла на 16,6 рубля и Могилевской(+5,1). Зато в Минске, традиционном лидере, зарплата снизилась сразу на 89,7 рубля (−2,43%).

Зарплаты по регионам

Регион Июль 2025 Август 2025 Изменение (руб.) Изменение (%) г. Минск 3686,5 3596,8 −89,7 −2,43% Минская область 2809,7 2889,7 +80,0 +2,85% Гродненская область 2477,3 2474,1 −3,2 −0,13% Витебская область 2335,7 2323,2 −12,5 −0,53% Могилевская область 2330,0 2335,1 +5,1 +0,22% Гомельская область 2462,3 2438,8 −23,5 −0,95% Брестская область 2445,2 2461,8 +16,6 +0,68%

Что касается сфер экономики, то ситуация не такая однозначная. ИТ показало скромный рост. А вот банковская сфера - падение сразу на 14%. В образовании в августе наблюдалось традиционное падение после июля, когда учителя возвращались из отпусков.

Зарплаты по видам экономической деятельности

Сфера Июль 2025 Август 2025 Изменение (руб.) Изменение (%) Информация и связь 5866,1 5883,7 +17,6 +0,30% Финансовая и страховая деятельность 4344,1 3736,2 −607,9 −14,0% Строительство 3496,3 3640,1 +143,8 +4,11% Промышленность 2909,4 2914,1 +4,7 +0,16% Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2333,4 2516,0 +182,6 +7,82% Оптовая и розничная торговля 2557,2 2553,0 −4,2 −0,16% Транспорт и складирование 2655,6 2651,8 −3,8 −0,14% Операции с недвижимостью 2495,7 2437,4 −58,3 −2,33% Профессиональная, научная и техническая деятельность 3375,4 3326,8 −48,6 −1,44% Административные услуги 2108,8 2090,4 −18,4 −0,87% Образование 1864,2 1766,1 −98,1 −5,26% Здравоохранение и социальные услуги 2185,9 2148,1 −37,8 −1,73% Творчество, спорт, развлечения 2012,4 2012,4 0 0,00% Услуги по проживанию и питанию 2117,2 2082,7 −34,5 −1,63% Прочие услуги 2207,2 2119,8 −87,4 −3,96%

Таким образом в августе лидерами роста по зарплатам стали сельское хозяйство (+7,82%) и строительство (+4,11%). Самое заметное падение зафиксировано в финансовой сфере (−14,0%) и в образовании (−5,26%).

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин в интервью гостелевиденью заявил, что для роста цен в стране есть “объективные причины” , от которых “никуда не денешься”. И добавил, что “цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно”. Для наглядности чиновник попытался объяснить все на яблоках.

Турчин назвал две «объективные» причины роста цен в Беларуси — «Никуда не денешься»