Telegraf.news
ru

Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого - минус 607,9 BYN

Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого - минус 607,9 BYN
Подпишитесь на Телеграф:

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что в августе средняя заработная плата упала практически во всех регионах. Впрочем в трех областях Беларуси показала рост. Что касается сфер занятости, то в лидерах оказались две категории работников, в то время как "банкиры" ощутили самое значительное снижение - сразу на 607,9 рубля.

Согласно данным Национального статистического комитета, в августе 2025 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2762,7 рубля (−0,35%), что на 9,7 рубля меньше уровня июля - 2772,4 рубля.

В регионах падение было заметно в половине областей, кроме Минской, где получка подскочила сразу на 80 рублей, Брестской, где выросла на 16,6 рубля и Могилевской(+5,1). Зато в Минске, традиционном лидере, зарплата снизилась сразу на 89,7 рубля (−2,43%).

Зарплаты по регионам

РегионИюль 2025Август 2025Изменение (руб.)Изменение (%)
г. Минск3686,53596,8−89,7−2,43%
Минская область2809,72889,7+80,0+2,85%
Гродненская область2477,32474,1−3,2−0,13%
Витебская область2335,72323,2−12,5−0,53%
Могилевская область2330,02335,1+5,1+0,22%
Гомельская область2462,32438,8−23,5−0,95%
Брестская область2445,22461,8+16,6+0,68%

Что касается сфер экономики, то ситуация не такая однозначная. ИТ показало скромный рост. А вот банковская сфера - падение сразу на 14%. В образовании в августе наблюдалось традиционное падение после июля, когда учителя возвращались из отпусков.

Зарплаты по видам экономической деятельности

СфераИюль 2025Август 2025Изменение (руб.)Изменение (%)
Информация и связь5866,15883,7+17,6+0,30%
Финансовая и страховая деятельность4344,13736,2−607,9−14,0%
Строительство3496,33640,1+143,8+4,11%
Промышленность2909,42914,1+4,7+0,16%
Сельское, лесное и рыбное хозяйство2333,42516,0+182,6+7,82%
Оптовая и розничная торговля2557,22553,0−4,2−0,16%
Транспорт и складирование2655,62651,8−3,8−0,14%
Операции с недвижимостью2495,72437,4−58,3−2,33%
Профессиональная, научная и техническая деятельность3375,43326,8−48,6−1,44%
Административные услуги2108,82090,4−18,4−0,87%
Образование1864,21766,1−98,1−5,26%
Здравоохранение и социальные услуги2185,92148,1−37,8−1,73%
Творчество, спорт, развлечения2012,42012,400,00%
Услуги по проживанию и питанию2117,22082,7−34,5−1,63%
Прочие услуги2207,22119,8−87,4−3,96%

Таким образом в августе лидерами роста по зарплатам стали сельское хозяйство (+7,82%) и строительство (+4,11%). Самое заметное падение зафиксировано в финансовой сфере (−14,0%) и в образовании (−5,26%).

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин в интервью гостелевиденью заявил, что для роста цен в стране есть “объективные причины” , от которых “никуда не денешься”. И добавил, что “цена должна быть справедлива для всех, насколько это возможно”. Для наглядности чиновник попытался объяснить все на яблоках.

Турчин назвал две «объективные» причины роста цен в Беларуси — «Никуда не денешься»

Темы: