В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?

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Опубликовано: 30.05.2024 17:15 , Обновлено: 30.05.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) в четверг, 30 мая, опубликовало официальные разъяснения по поводу гарантированных услуг по погребению. На них ведомство устанавливает социальные тарифы, а люди, взявшее на себя организацию погребения, могут получить их на безвозмездной основе либо получить от государства денежную компенсацию за оплату таких услуг.

Какие услуги по погребению относятся к гарантированным?

Согласно разъяснениям МАРТ, опубликованным на официальном сайте ведомства, предельные тарифы на гарантированные услуги по погребению устанавливаются по распоряжению областных исполкомов и Мингорисполкомом. Предварительно эти тарифы согласовывают с МАРТ и устанавливать цены на эти услуги выше дозволенного не могут ни государственные, ни частные специализированные организации, которые занимаются организацией похорон, ни индивидуальные предприниматели.

Выбирать организацию, которая будет заниматься похоронами, белорусы вольны по своему усмотрению - и спецорганизации, и частные юрлица, и ИП обязаны следовать требованиям МАРТ о соблюдении предельных тарифов. Однако, установлены они на строго определенные услуги, а именно:

изготовление деревянного гроба без отделки, с отделкой тканевыми или неткаными материалами, или с другими видами отделки;

изготовление деревянной тумбы или простого деревянного креста (либо деревянного идентификационного столбика), покрытого морилкой, лаком или другим материалом, а также информационной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти умершего;

доставка гроба и тумбы, креста и столбика - в пределах соответствующей административно-территориальной единицы;

перевозка тела умершего к месту погребения или в крематорий (тариф устанавливают за 1 час и за 1 километр с учетом стоимости горюче-смазочных материалов);

захоронение тела или останков умершего или урны с его прахом.

В последнем пункте включают затраты на:

копку могилы,

поднос гроба с телом к участку для захоронения на расстояние до 50 метров,

опускание гроба ручным (механическим) способом,

засыпку могилы,

оформление могильного холма,

установку тумбы, креста или идентификационного столбика.

Какую максимальную сумму можно потратить на гарантированные услуги?

Все эти услуги бесплатно можно получить в пределах размера пособия на погребение, которое в Беларуси выделяют из средств бюджета человеку, взявшему на себя обязательства по организации погребения.

[info_b]В мае размер этого пособия, как сообщал Telegraf.news, увеличилось на 135,4 рубля по сравнению с апрелем - до 2161,1 рубля.[/info_b]

Плюс 135,40 рубля. В Беларуси повысили пособие на погребение. Сколько будут выплачивать в мае?

В МАРТ пояснили, что устанавливая тарифы в этой сфере, учитываются “сезонный характер” деятельности и “особенности ее осуществления”, такие как копка могилы в стесненных условиях (например, в пределах ограды), а к самим тарифам сверху добавляется стоимость израсходованных на изготовление того же гроба или креста сырья и материалов.

Как получить гарантированные услуги по погребению бесплатно?

Чтобы получить эти услуги бесплатно по социальным тарифам необходимо лишь иметь на руках справку о смерти и написать соответствующее заявление. При этом если человек, который занимался организацией похорон, не получал пособие на погребение,при выполнении этих двух условий не обязан будет оплачивать оказанные ему гарантированные услуги. В этом случае фактически понесенные расходы компании или ИП, которые организовывали похороны, выплатить государство - по тарифам, не превышающим предельные максимальные тарифы.

В МАРТ подчеркнули, что за превышение предельных максимальных тарифов и юрлицо, и ИП могут наказать рублём: согласно части второй статьи 13.2 КоАП за это предусмотрено административное взыскание, равное двукратному размеру разницы между фактической выручкой, полученной от реализации услуг, и расчетной величиной выручки от реализации услуг по тарифам, установленным законодательством.