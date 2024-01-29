В Беларуси рухнули цены на свежие огурцы. Где найти дешевле 7 рублей?

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Опубликовано: 29.01.2024 11:19 , Обновлено: 29.01.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отчитались о "наращивании удельного веса продажи огурцов и томатов" белорусского производства за 2023 год. Как заявила на днях замминистра Нина Емельянова, сейчас белорусские производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка в свежих огурцах даже в межсезонье. Посмотрели, как это отразилось на ценах и по чём сегодня можно найти свежие белорусские огурцы на полках магазинов.

“Если говорить о межсезонном периоде, то свежими огурцами мы уже обеспечены под полную потребность внутреннего рынка”, - заявила Емельянова в эфире гостелеканала СТВ.

И, действительно, как показал мониторинг, популярные сервисы доставки крупных торговых сетей страны сейчас предлагают в основном огурцы от белорусских производителей, тогда как в прошлом году это было настоящей проблемой. Тогда на рынке были представлены главным образом огурцы из России, и цена на них порой была выше, чем на экзотический манго.

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На сколько подешевели огурцы в белорусских магазинах?

Согласно данным Белстата, средняя цена килограмма свежих огурцов прошлой зимой, в январе 2023 года, составляла 8,65 рубля. А уже в декабре 2023 года подросла до 8,85 рубля.

В то же время, в январе 2024 года в некоторых торговых сетях свежие белорусские гладкие огурцы можно найти менее чем за 8 рублей. Так, в “Гиппо” за килограмм просят 7,75 рубля, в “Алми” – 7,69 рубля, в сервисе “Е-доставка – 7,73 рубля, в Green – 7,9 рубля. Таким образом, цены на этот овощ упали на 12-13% по сравнению с прошлым месяцем.

Но и это ещё не всё. В торговой сети “ДорОрс”, предприятия которой выращивают в теплицах зелёные овощи, цены на свежие огурцы и вовсе ниже 7 рублей - на целую копейку.

Ранее Телеграф рассказал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов лично проинспектировал «Тепличное хозяйство» ОАО «ДорОрс», где ему показали, как зимой растят выращивают белорусские огурцы.

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Осенью 2023 года начальник управления организации торговли МАРТ Наталья Мельникова заявила, что белорусским производителям поставлена задача вырастить с ноября по февраль включительно 9,9 тыс. тонн огурцов, чтобы закрыть потребность белорусов в этом овоще в межсезонье.

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