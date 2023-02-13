В МАРТ объяснили, почему огурцы в Беларуси стоят в 2 раза дороже манго

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Опубликовано: 13.02.2023 09:43 , Обновлено: 13.02.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ответили на вопрос, почему в Беларуси килограмм огурцов стоит до 16 рублей, тогда как экзотический манго можно найти за 6-10 рублей за килограмм.

Одной из причин высоких цен на огурцы глава МАРТ Алексей Богданов назвал цены на газ в Европе. По его словам, «Европейский союз снизил объем производства тепличных хозяйств».

«Газ-то дорогой стал, а это ж надо отапливать теплицы, досвечивать. Это все для них дорого стало, они снизили производство», — сказал министр.

Фото: Мерзкий Кокобай

По словам Богданова, сейчас «единственный рынок, где можно купить» огурцы, это Россия, однако там «регулирования цен нет».

Фото: Onliner

Что касается Турции, то там «усложнилась логистика».

«Импортные огурцы сегодня по 12-16 рублей, наши до 8,5 рубля в магазине. Есть спрос на товар – растет цена», — заявил министр.

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Глава МАРТ попросил «потерпеть буквально до конца февраля». После ээтого, он пообещал, что в продаже появятся белорусские огурцы.

Какзаявлял накануне заместитель Богданова Андрей Картун, «к концу марта-в апреле» огурцы подешевеют до «7 рублей, и дальше уже ниже».

А сколько огурцы стоят в Польше?

В Польше цена на огурцы составляет от 5 до 15 злотых. Это примерно 2,8-8,5 белорусских рублей.

Скриншот: Виртуальный Брест

Скриншот: Виртуальный Брест

Скриншот: Виртуальный Брест

Импорт под «жесточайший контроль»

Кстати, 10 февраля Александр Лукашенко собрал большое совещание по вопросам ценообразования. На нем он отметил, что цены на импортные товары «должны быть по карману» белорусам, поэтому «импорт также должен быть под жесточайшим контролем».