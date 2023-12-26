Главе МАРТ показали, как растят белорусские зимние огурцы. Сколько стоят в магазинах?
Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов посетил «Тепличное хозяйство» ОАО «ДорОрс», где ему показали, как зимой растят выращивают белорусские огурцы. Посмотрели, сколько эти овощи сейчас стоят в магазинах.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Богданов “ознакомился с производственным процессом выращивания отечественных огурцов и томатов закрытого грунта по технологии досветки, которая позволяет получать данную продукцию в зимние месяцы и обеспечивать ею внутренний рынок”.
Кроме того, на встрече “обсудили вопросы насыщения потребительского рынка свежей плодоовощной белорусской продукцией по доступным ценам, в том числе в межсезонный период”.
Сколько стоят белорусские огурцы сейчас?
Например, на сайте доставки Алми, белорусские огурцы среднеплодные Мева стоят по 8.58 р/кг.
В Green-доставке цена на огурец гладкий среднеплодный составляет 7.50 руб./кг.
К слову, на прилавках белорусских магазинов продают еще и российские огурцы. Так, на Е-доставке их стоимость — 7,87 р. \кг.
В Гиппо — 9.99 руб./кг.
А в Green — 12.60 руб./кг.
Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил в эфире гостелеканала ОНТ 24 декабря, что часть ингредиентов для салата Оливье за 2023 год подорожала, а часть подешевела. В целом, по его словам, цена блюда изменилась на сущие копейки.
«Это много или мало?» — В МАРТ рассказали на сколько подорожал салат Оливье в Беларуси за 2023 год. А мы проверили