Главе МАРТ показали, как растят белорусские зимние огурцы. Сколько стоят в магазинах?

Опубликовано: 26.12.2023 10:58 , Обновлено: 25.04.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов посетил «Тепличное хозяйство» ОАО «ДорОрс», где ему показали, как зимой растят выращивают белорусские огурцы. Посмотрели, сколько эти овощи сейчас стоят в магазинах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Богданов “ознакомился с производственным процессом выращивания отечественных огурцов и томатов закрытого грунта по технологии досветки, которая позволяет получать данную продукцию в зимние месяцы и обеспечивать ею внутренний рынок”.

Фото: МАРТ

Кроме того, на встрече “обсудили вопросы насыщения потребительского рынка свежей плодоовощной белорусской продукцией по доступным ценам, в том числе в межсезонный период”.

Фото: МАРТ

Сколько стоят белорусские огурцы сейчас?

Например, на сайте доставки Алми, белорусские огурцы среднеплодные Мева стоят по 8.58 р/кг.

В Green-доставке цена на огурец гладкий среднеплодный составляет 7.50 руб./кг.

К слову, на прилавках белорусских магазинов продают еще и российские огурцы. Так, на Е-доставке их стоимость — 7,87 р. \кг.

В Гиппо — 9.99 руб./кг.

А в Green — 12.60 руб./кг.

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил в эфире гостелеканала ОНТ 24 декабря, что часть ингредиентов для салата Оливье за 2023 год подорожала, а часть подешевела. В целом, по его словам, цена блюда изменилась на сущие копейки.

«Это много или мало?» — В МАРТ рассказали на сколько подорожал салат Оливье в Беларуси за 2023 год. А мы проверили