Хватит ли белорусам зимой огурцов? В МАРТ рассказали, сколько будут стоить. А что будет с томатами?

Опубликовано: 09.11.2023 11:37 , Обновлено: 09.11.2023

Начальник управления организации торговли МАРТ Наталья Мельникова заявила, что белорусским производителям поставлена задача вырастить с ноября по февраль включительно 9,9 тыс. тонн огурцов.

“Мы уже начали работу с торговыми сетями по заключению договоров на поставку наших белорусских огурцов в следующий межсезонный период”, - похвалилась Наталья Мельникова.

По словам чиновницы, белорусы по всей стране потребляют порядка 2,2 тыс. тонн огурцов в месяц. А это 8,8 тыс тонн зелёных овощей. Т.е. если все пойдет по плану, то в стране образуется излишек в 1, 1 тыс. тонн. Однако, как это отразится на цене огурцов на полках в магазинах, представительница МАРТ не рассказала.

Пока в Беларуси в ноябре цены на огурцы, хоть и выросли в связи с окончанием сезона, но до страшных значений прошлой зимы далеко. На полках можно найти гладкий огурец по цене около 4,2-5 рублей за килограмм. А колючий - 6,5-7 рублей. Но ведь ещё не зима?

В свою очередь, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Витебского облисполкома Валерий Нерозя рассказал, что планируемое увлечение урожая потребовало больших вложений на доработку теплиц для организации досветки.

“В целом мы ведем уже 6,4 га площадей теплиц с досветкой. Для организации полной досветки на этой площади было затрачено около Br25 млн собственных кредитных ресурсов, а также финансирования по инвестпрограмме. После этих нововведений мы сможем дополнительно получать в межсезонный период около 1,8 тыс. т свежих огурцов”, - рассказал чиновник, передает Белта.

Кстати, правительство Беларуси провело 31 мая 2023 года совещание о развитии тепличного хозяйства. По итогам совещания министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло рассказал, как в Беларуси планируют решать проблему дорогих овощей в межсезонье. По его словам, частично вопрос будет закрыт уже в этом году, но на организацию собственного производства некоторых овощей уйдёт несколько лет.

В 2022 году, например, в межсезонье белорусам не хватало порядка 8,5 тыс. тонн огурцов. Их приходилось закупать в той же России. В итоге прошлой зимой огурцы в магазинах Беларуси стоили часто дороже, чем в соседней Польше, где цены на энергоносители, необходимые для зимних теплиц, были куда выше.

А вот с томатами ситуация куда сложнее. В 2022 году около 19 тыс. тонн необходимо было закупать за рубежом. “К концу этого года мы добавим 25-30% к производству томатов, а близко к 100% выйдем года через три», — заявил весной министр.

«Практически снята» — В Совмине пообещали решить проблему дорогих огурцов зимой уже в этом году. А что с помидорами?