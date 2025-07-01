В Беларуси пересчитали пособие на погребение. Сколько добавили с 1 июля?

Опубликовано: 01.07.2025 06:54 , Обновлено: 01.07.2025

Четвёртый месяц подряд в Беларуси органы соцзащиты пересматривают сумму государственного пособия на погребение в сторону увеличения. Узнали, сколько будут выделять родственникам умерших на организацию похорон с 1 июля.

Увеличение пособия на погребения обусловлено ростом средней номинальной начисленной зарплаты в Беларуси. Этот экономический показатель, согласно данным Национального статистического комитета (Белстата), непрерывно растёт с большей или меньшей интенсивностью, начиная с февраля 2025 года.

Поскольку размер пособия приравнивается к значению средней зарплаты за позапрошлый месяц, в июле его будут рассчитывать, исходя из майской зарплаты. Она, по данным Белстата, по сравнению с апрелем подросла на 38,8 рубля .

Следовательно, на эту же сумму вырастет и пособие по погребению. Таким образом, с 1 июля пособие на погребение в Беларуси составит 2652,3 рубля.

Ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли поясняли, что в Беларуси родственникам умерших могут либо выплатить пособие деньгами, либо на эту сумму оказать гарантированные государством услуги по погребению по социальным тарифам (то есть фактически – бесплатно захоронить умершего, в рамках суммы госпособия).

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