В Беларуси начали дорожать овощи? Эксперты рассказали почему

Опубликовано: 16.08.2023 16:38 , Обновлено: 28.08.2023

По данным Нацбанка, в июле цены на плодоовощную продукцию оказались на 3,1% выше предыдущего года. Таким образом, прервался четырехмесячный период снижения цен на них.

И в 2022-м, и в этом году стоимость овощей показывает аномальную динамику. Так, если в прошлом году овощи могли дорожать практически в полтора раз, то в 2023 году - дешеветь почти на 10%, напомнил тг-канал “Нашы Грошы”.

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По мнению экспертов, причина, с одной стороны, в общем ценовом хаосе весны прошлого года, а с другой, большую роль сыграла урожайность и срок начала уборочной. Так, например, на фоне не самых благоприятных условий в сельском хозяйстве текущего года, овощи и фрукты этим летом начали дорожать раньше, чем это было в относительно благополучном 2021 году.

Кроме того, нужно учесть, что даже период снижения цен на овощи, который длился с марта по июнь 2023 года, не компенсировал взрывной рост прошлого года. Следовательно, овощи все еще дорогие и, к тому же, все еще продолжают свой рост.

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