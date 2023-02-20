ЕАБР предсказал снижение инфляции в Беларуси в три раза, а потом рост в два

Опубликовано: 20.02.2023 10:32 , Обновлено: 20.02.2023

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал свой прогноз роста цен в Беларуси в 2023 году. Эксперты банка считают, что принятые властями меры по ограничению инфляции к концу года исчерпают себя.

Однако весной в ЕАБР ждут, что рост цен в Беларуси упадет в три раза поздней весной-летом с 12% до 4%.

“Годовая инфляция в стране продолжила снижаться под влиянием эффектов контроля за ценами и слабого потребительского спроса. Ожидается дальнейшее замедление годового темпа роста цен. Во втором квартале показатель может снизиться до уровней ниже 4%”, - спрогнозировали в ЕАБР.

Впрочем, уже со второй половины лета и осенью в Беларуси, по мнению банковских экспертов, рост цен снова начнет ускоряться, так как госрегулирования цен себя исчерпает.

“Вместе с тем к концу года годовая инфляция, скорее всего, ускорится на фоне восстановления внутреннего спроса и исчерпания дезинфляционного влияния ценового регулирования. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 года — 8%”, - побезали в ЕАБР.

Напомним, что согласно плановым параметрам экономики, установленным властями страны, инфляция в Беларуси в 2023 году не должна превысить 7-8%.

А премьер Головченко пообещал, что роста цен не избежать и в 2023 году. «В любом случае рост цен будет — это неизбежность, цены растут везде. […] Самое главное, чтобы рост был умеренным, зарплата не отставала от роста цен», — заявил он в начале января.

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в 2022 году оставили 96,4% к уровню 2021 года. То есть, они снизились на 3,6%.

Реальные доходы белорусов в 2022 году упали на 3,6% — Белстат