"Люди не послушались" - В МАРТ назвали причину роста цен в Беларуси
Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Алексей Богданов назвал основные причины роста цен в 2021-2022 годах. По мнению министра, на повышение цен на товары в стране негативно повлияли пандемия, подорожания товаров и высокая инфляция в других странах, а также - сами белорусы, нарушавшие директиву президента №10, вводившую мораторий на рост цен.
“Была “стоп-цена”, а люди не послушались: “Ай, не буду, повышу все равно цены”, - пояснил Алексей Богданов в эфире телеканала СТВ, комментируя уголовные дела, возбужденные в отношении представителей белорусской сферы торговли. При этом министр подчеркнул, что привлекали предпринимателей “не за рост цен, а за нарушение директивы №10”.
Глава МАРТ отметил, что поскольку “Беларусь на 60% импортоемкая экономика”, в результате все предыдущие два года “мы завозили к себе эту импортируемую инфляцию”. По мнению министра, это сильно повлияло на цены в Беларуси, поскольку “росла цена в первую очередь у производителя, а также у импортеров”.
Как ранее сообщал Телеграф, глава МАРТ также рассказал, что происходит в Беларуси с ценами. А именно, почему болгарский перец дороже мяса, а турецкие помидоры дешевле своих. По словам главы МАРТ, «простой обыватель не способен оценить ретроспективу прошлых лет» и перец «стоил дороже мяса всегда».
Глава МАРТ рассказал, почему перец дороже мяса, а турецкие томаты дешевле белорусских
Напомним, директиву №10 Александр Лукашенко подписал в октябре 2022 года, запретив повышать цены на продукты и другие товары.
«Начинают выть и стонать» — Лукашенко запретил расти ценам на «несколько дней»
После этого Совет Министров Беларуси ввел новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.
Правительство снова разрешило повышать цены в Беларуси. Но по-новому