Богданов рассказал, почему госрегулирование цен в Беларуси оставят до конца года - "Население не богатеет"

Опубликовано: 09.03.2023 17:21 , Обновлено: 09.03.2023

Постановление Совмина Беларуси №713 будет работать до конца 2023 года, как минимум. Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, почему считает это необходимостью.

Судя по словам чиновник, власти страны не могут другими способами добиться остановки рекордной инфляции. А в прошлом году рост цен в Беларуси побил многолетний рекорд. “Сложную задачу” по обузданию цен, рассказал Алексей Богданов в эфире телеканала “Беларусь 24”, выполняют совместно правительство и Нацбанк.

“Эта мера в этом году будет работать весь год. Потому что стоит задача вернуть инфляцию в однозначный уровень. Если мы этого добьемся и будем видеть, что ситуация стабилизировалась, можно будет поэтапно постепенно от такого регулирования уходить”, – признался Алексей Богданов.

При этом чиновник похвалился, что поставление о госрегулировании почти всех цен в Беларуси, принятое правительством, не позволит получать кому-то сверхдоходы.

“Супердоходы сегодня заработать сложно. Да, зарабатывать можно, но сверхдоходы в сложной ситуации, когда население такими темпами не богатеет, это не соответствует социально-экономической политике. Поэтому – зарабатывай, но зарабатывай обоснованно”, - заявил он.

Когда “население” Беларуси богатело такими темпами, что позволяло импортерам и производителям получать сверхдоходы, чиновник не уточнил.

В ЕАБР рассказали, у кого из белорусов упали зарплаты на 10,3%. А у кого рост на 1,8%?