В "Банке развития" объяснили, как рост курса доллара повлияет на цены в Беларуси

Опубликовано: 09.10.2023 08:15 , Обновлено: 09.10.2023

Председатель правления "Банка развития" Александр Егоров объяснил, какое влияние на потребительские цены окажет складывающийся курс белорусского рубля, который на прошлой неделе неуклонно обесценивался относительно доллара и евро, но при этом продолжал укрепляться относительно российского рубля. Специалист рассказал, ждать ли белорусам роста инфляции в ближайшее время.

Как отметилЕгоров в эфире белорусского телевидения, в последнее время белорусский рубль “теряет позиции только по отношению к доллару и евро”, а вот по отношению к российскому рублю “потери нет и и нет девальвации”.

“Мы держимся примерно на одинаковом уровне”, - заявил специалист, подчеркнув, что Россия для Беларуси сейчас является основным торговым партнером.

“С точки зрения курсовой политики мы должны соблюдать паритет реального эффективного курса, и он соблюдается”, - заявил Председатель правления “Банка развития”, именно поэтому, по его словам “давление на инфляцию с точки зрения движения курса будет минимальным”.

Как разъяснил Егоров, импорт продуктов, которые входят в потребительскую корзину белорусов, сегодня идет главным образом не из европейских стран или США, а из России.

Что касается следующего года, прогнозные показатели для которого неделю назад утвердил Лукашенко, по мнению председателя правления “Банка развития”, государству удастся сдерживать уровень инфляции, в том числе за счёт ограничения рентабельности предприятий и снижения затрат на производство.

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[info_b]ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, учреждённый 21 июня 2011 года Советом министров и Национальным банком Беларуси в сотрудничестве с такими международными финансовыми организациями, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Одной из основных задач “Банка развития” было предоставление кредитов на реализацию проектов, включённых в государственные программы. [/info_b]

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