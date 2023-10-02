Лукашенко подписал прогноз роста зарплат в 2024 году. А что по ценам?

Опубликовано: 02.10.2023 18:53 , Обновлено: 02.10.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября подписал указ № 307, которым утверждены прогнозные параметры развития страны на 2024 год. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В пресс-службе президента уточнили, что прирост валового внутреннего продукта прогнозируется на 3,8% за счет “масштабных инвестиционно-производственных программ”, реализации белорусской продукции на внешние рынки и расширения внутреннего спроса.

Также в следующем году правительству получили сохранять политику “по сдерживанию цен”. Для этого для Национального банка и Совмина указ установил целевую задачу по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%.

“В результате рост реальной заработной платы составит 103,9%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по стране увеличится до BYN 2087. В бюджетном секторе – BYN 1634”, - уверены составители документа.

Кроме того, в целях “создания условий для устойчивого роста экономики” принят указ № 308 о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Перечень включает набор качественных показателей, способных обеспечить устойчивость банковской системы (в том числе как источника инвестиционных ресурсов), а также ценовую и финансовую стабильность. К ним относится и инфляция не более 6%.

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