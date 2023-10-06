Курс доллара в Беларуси вырос до 3,36 рубля, а в России – пробил очередную психологическую отметку

Опубликовано: 06.10.2023 14:32 , Обновлено: 06.10.2023

Курс доллара в пятницу, 6 октября, продолжил расти и вновь обновил исторический максимум полуторагодичной давности - в четвертый раз с начала недели. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закрылись на отметке 3,3605 рубля за доллар. Тем временем на торгах на Московской бирже курс доллара перевалил за отметку в 101 российский рубль, вернувшись к ситуации, которая складывалась в августе этого года.

По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил следующие курсы иностранных валют:

доллар США — 3,3605 рубля (прибавил по итогам торгов 0,0229 рубля или +0,69%),

евро — 3,5202 рубля (прибавил 0,0135 рубля или +0,38%),

российский рубль — 3,3369 рубля (подешевел на 0,0156 рубля или −0,47%),

юань — 4,6042 рубля (прибавил 0,0441 рубля или +0,97%).

Что касается ситуации на Московской бирже, то накануне доллар пробил психологическую отметку в 100 рублей за доллар. Утром 6 октября на торгах за американскую валюту давали уже 101,44 рубля, за евро - 106,9 рубля (торги по иностранным валютам завершатся в 19:00).

Это не могло не всколыхнуть общественность: буквально месяц назад помощник президента России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил о том, что “пиковые точки ослабления курса рубля уже позади”.

“В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке”, - процитировал его 11 сентября “Интерфакс”.

Сегодня же, отвечая на вопрос телеграм-канала SHOT о том, когда заявленным им меры по укреплению рубля начнут работать, и когда курс доллара перестанет расти, Орешкин заявил, не вдаваясь в подробности - “рано или поздно”.

Российский рубль ждёт деноминация?

Между тем, некоторые эксперты в России заговорили о необходимости деноминации российского рубля. Такого мнения придерживается, в частности, член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Впрочем, некоторые финансовые специалисты настроены более оптимистично. Так, аналитик “Цифра брокер” Даниил Болотских в интервью “Российской газете” заявил, что до конца этого курс евро будет держаться в диапазоне 97-106 рублей. Он пояснил, что курс валют зависит от их потока в страну. По его словам, сейчас около 42% расчетов за экспортные поставки Россия осуществляется в рублях (это официальная статистика российского Центробанка), соответственно валюты в страну поступает ограниченное количество.

Как это повлияет на белорусский рубль?

Напомним, с начала года белорусский рубль заметно укрепился по отношению к российскому рублю — на 10,61%, однако это происходило на фоне значительного ослабления по отношению к американской валюте. В аналитическом центре BEROC рассказали, какие «настораживающие сигналы» видят сегодня на белорусском валютном рынке и стоит ли готовиться к дальнейшей девальвации рубля.

«Обратная тенденция» — Экономистка рассказала, упадет ли курс белорусского рубля

В августе стремительное падение курса российского рубля в последние дни вызвало беспокойство в экономических кругах. Попытки Центробанка стабилизировать курс национальной валюты посредством резкого повышения ключевой ставки российские и западные экономисты восприняли неоднозначно. Кто-то убеждён, что всё идёт к стагфляции начала 90-х годов, кто-то прогнозировал постепенную стабилизацию курса.

Вернёмся к 90-м? Эксперты оценили перспективы российского рубля. Как затронет Беларусь?