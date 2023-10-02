"Обратная тенденция" - Экономистка рассказала, упадет ли курс белорусского рубля

Опубликовано: 02.10.2023 09:06 , Обновлено: 02.10.2023

Белорусский рубль с начала года укрепился по отношению к российскому рублю на 10,61% на фоне значительного ослабления по отношению к американской валюте. В аналитическом центре BEROC рассказали, какие "настораживающие сигналы" видят сегодня на белорусском валютном рынке и стоит ли готовиться к дальнейшей девальвации рубля.

[info_b]После закрытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 29 сентября, были установлены следующие курсы основных иностранных валют:

доллар - 3,2851 рубля,

евро - 3,47 рубля,

100 российских рублей - 3,38 рубля,

10 китайских юаней - 4,51 рубля.[/info_b]

По словам эксперта аналитического центра BEROC Анастасии Лузгиной, до недавнего времени наблюдалось укрепление белорусского рубля относительно корзины валюты, однако сейчас “может формироваться обратная тенденция”.

Как показывает статистика Нацбанка, с начала 2023 года белорусский рубль существенно ослаб по отношению к доллару - на 20,05% и к китайскому юаню – на 16,8%. Укрепился рубль только по отношению к национальной валюте соседней России - на 10,61%. В итоге общая стоимость корзины валют за этот год снизилась на 0,29%.

В интервью порталу ilex.by Лузгина отметила “неприятные звоночки”, которые наблюдают сейчас экономисты.

“Если много месяцев говорили о том, что курс белорусского рубля зависит от процессов, которые происходят на российском валютном рынке, то в настоящее время начинают выкристаллизовываться внутренние белорусские риски”, - пояснила эксперт, отметив, что на валютный рынок Беларуси “в большей степени” влияет внешнеторговый баланс.

По её словам, “настораживающие сигналы” в Беларуси сейчас есть, а положение на валютном рынке страны “может усугубиться внутренними факторами, а не только зависеть от процессов в России”,

[info_b]Подробный прогноз от Анастасии Лузгиной читайте по ссылке.[/info_b]

Напомним, снижение курса российского рубля некоторые эксперты назвали одной из причин резкого повышения волатильности на валютном рынке Беларуси и спрогнозировали дальнейший рост курса доллара в стране.

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Как следует из обзора платежного баланса и внешнего долга Беларуси, обнародованного в сентябре Национальным банком Беларуси, валовой внешний долг Беларуси за первые шесть месяцев 2023 года сократился на 1,4 млрд долларов именно за счет стоимостных и курсовых изменений. Поскольку значительную часть госдолга страны составляют обязательства в российских рублях, а тот сильно ослаб летом этого года по отношению к американской валюте, формально Беларусь «заработала» на обвале российского рубля 1,4 млрд долларов.

Беларусь «заработала» на обвале российского рубля 1,4 млрд долларов. Это как?