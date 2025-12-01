В АП назвали новый срок выпуска "полноценного гражданского самолёта" в Беларуси

Опубликовано: 01.12.2025 15:27 , Обновлено: 01.12.2025

Глава Администрации Президента Беларуси (АП) Дмитрий Крутой заявил, что власти страны решительно настроены организовать производство гражданских самолётов. Однако признал, что на данный момент в стране "нет никакой базы" для авиастроения.

Поэтому в Беларуси сделали ставку на кооперацию с российскими автопроизводителями, которые в последние годы тоже испытывают трудности с выполнением поручений властей РФ по разработке и началу производства собственных самолётов для гражданской пассажирской авиации.

“Есть хороший установленный контакт со всеми ключевыми авиационными заводами России. Это касается и завода в Барановичах, и Минского завода гражданской авиации, и Оршанского авиационного завода”, - признался Дмитрий Крутой.

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По словам белорусского чиновника, сейчас в Беларуси “строятся несколько производственных корпусов от окраски до производства, в том числе сложных длинномерных деталей для самолетов”. Как раз для совместного импортозамещения, которым занимается Российская Федерация. Но, по словам Крутого, это “все-таки разовые заказы”.

Как заявил глава АП, во Дворце Независимости хотят создания в Беларуси собственной школы авиастроения, чтобы к 2029-2030 году начать выпуск самолётов в Беларуси.

“Вершиной нашего “авиационного плана” будет создание полноценного гражданского самолета в Беларуси уже где-то к 2029-2030 году. Пока сроки такие”, - заявил Дмитрий Крутой.

Ранее Авиационный ремонтный завод в Барановичах показал, какой самолёт хочет выпускать совместно с российским “Уральским заводом гражданской авиации”. Фотографиями и подробностями нового проекта авиатранспорта белорусский завод поделился на своём сайте. Пока неясно, об этой ли модели говорили Дмитрий Крутой, или речь шла о полностью белорусском самолёте.

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Напомним, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко в 2023 году объявил о совместном с Россией проекте по запуску серийного производства собственного двухмоторного легкого самолета. Выступая на выставке «Иннопром-2023» в российском Екатеринбурге, он заявил, что максимум через 5 лет (то есть к 2028 году) первый белорусско-российский самолет “взлетит в небо союзного государства”.

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