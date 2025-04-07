Опубликовано: 07.04.2025 13:10 , Обновлено: 07.04.2025

На фоне сообщений об открытии новых международных рейсов из областных аэропортов Беларуси и активной чартерной программы, у некоторых белорусов мог возникнуть вопрос: а ждать ли когда-нибудь появления внутренних авиарейсов, связывающих областные центры? Ответ озвучили в недавнем сюжете гостелеканала СТВ.

Как следует из комментариев представителей «Белаэронавигации», планов по организации регулярного авиасообщения между областными городами Беларуси на данный момент нет. Начальник отдела развития аэропортов предприятия Валерий Егоров озвучил три основные причины, по которым эта идея считается нецелесообразной:

«Транспортная инфраструктура Беларуси очень хорошо развита наземным транспортом» . По мнению чиновника, существующие автомобильные и железные дороги достаточно хорошо справляются с перевозкой пассажиров между регионами. Отсутствие подходящих самолётов . Как заявил Егоров, «для сообщения между городами воздушных судов малой вместимости пока в общем-то нет». Высокая стоимость . «Всё-таки авиация является дорогим видом транспорта», — констатировал представитель «Белаэронавигации».

В то же время в сюжете СТВ отмечался определённый рост показателей региональных аэропортов на международных и чартерных направлениях. Сообщалось о 20 тысячах пассажиров на рейсах Брест — Москва в 2024 году, 100% загрузке чартеров из Бреста в Анталью прошлым летом, статусе Гомеля как «второго аэропорта страны» с работой 24/7 и обслуживанием 74 тысяч пассажиров в 2024 году.

Также упоминалось о планах по развитию рейсов из Витебска (пока без конкретики) и скором «оживлении» аэропорта Могилёва рейсом в Москву и, возможно, чартером в Турцию. Аэропорт Гродно, судя по репортажу, пока остаётся «на паузе».

Напомним, до 2011 года в стране действовали внутренние авиаперевозки между Минском и Гомелем, которые выполняла авиакомпания «Гомельавиа». А в 2014 году, уже после её закрытия, авиакомпания «Белавиа» запускала на летний сезон рейс между этими городами. С тех пор — ничего.

Аэропорт Гомель. Фото иллюстрационное

Но в 2019 году тогдашний глава Департамента по авиации Минтранса Артём Сикорский заявлял следующее. «Мы сейчас думаем над проектами по перелётам между областными городами. Раньше это было экономически нецелесообразно, но когда аэропорты стали оживать, это способствует увеличению пассажиропотока», — цитировало его тогда агентство БелТА.

Рассматривались, по его словам, полёты «на длинные расстояния, как Гомель — Гродно, Брест — Витебск», и допускалось участие не только белорусских, но и зарубежных перевозчиков. Главным условием называлась «экономическая целесообразность» и готовность пассажиров платить за скорость.

Однако уже в 2020 году риторика изменилась. Тогдашний министр транспорта Алексей Авраменко в интервью «Беларусь сегодня» заявил, что «такой перспективы не видит». Его аргументы были почти теми же, что и сейчас: быстрые поезда, необходимость приезжать в аэропорт заранее, что нивелирует выигрыш во времени, и более высокая стоимость билета.

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