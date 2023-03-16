В Минлесхозе назвали белорусам цены на деревянные дома, которые обещали сделать ниже рыночных

Опубликовано: 16.03.2023 10:40 , Обновлено: 16.03.2023

Министерство лесного хозяйства Беларуси «проработало вопрос удешевления» стоимости пиломатериалов для строительства деревянных домов. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кулик и озвучил ориентировочные цены.

“Учитывая стоимость – от 55 тысяч до 100 тысяч рублей за дом. 100 – это самый дорогой вариант, из сухого материала, с утеплением минватой”, — заявил Кулик изданию Sputnik.

По его словам, “люди уже звонят, интернет пестрит” заявками на пиломатериалы для строительства деревянных домов.

“Я думаю, что люди ждут деревянные дома для строительства себе жилья”, - добавил министр. Промежуток времени от получения заявки до установки дома на фундамент, по словам чиновника, не превысит 40 дней.

Обещали снизить цену строительной древесины на 20-30%

Кстати, еще в октябре 2022 года, как сообщал Телеграф, министр лесного хозяйства заявлял, что его ведомство предложило правительству вариант снижения строительной древесины для белорусов в лесхозах. По словам чиновника, он предложил для этого не платить государству за лес.

Также министр тогда рассказал, что лесхозы уже пошли на уменьшение цены за счет уменьшения рентабельности до 5%. Таким образом, Александр Кулик подсчитал, что белорусы смогут покупать древесину для строительства на 20-30% дешевле.

Кулик пообещал снизить цену строительной древесины для белорусов на 20-30% — «Если одобрит президент»