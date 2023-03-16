В Минлесхозе назвали белорусам цены на деревянные дома, которые обещали сделать ниже рыночных
Министерство лесного хозяйства Беларуси «проработало вопрос удешевления» стоимости пиломатериалов для строительства деревянных домов. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кулик и озвучил ориентировочные цены.
“Учитывая стоимость – от 55 тысяч до 100 тысяч рублей за дом. 100 – это самый дорогой вариант, из сухого материала, с утеплением минватой”, — заявил Кулик изданию Sputnik.
По его словам, “люди уже звонят, интернет пестрит” заявками на пиломатериалы для строительства деревянных домов.
“Я думаю, что люди ждут деревянные дома для строительства себе жилья”, - добавил министр. Промежуток времени от получения заявки до установки дома на фундамент, по словам чиновника, не превысит 40 дней.
Обещали снизить цену строительной древесины на 20-30%
Кстати, еще в октябре 2022 года, как сообщал Телеграф, министр лесного хозяйства заявлял, что его ведомство предложило правительству вариант снижения строительной древесины для белорусов в лесхозах. По словам чиновника, он предложил для этого не платить государству за лес.
Также министр тогда рассказал, что лесхозы уже пошли на уменьшение цены за счет уменьшения рентабельности до 5%. Таким образом, Александр Кулик подсчитал, что белорусы смогут покупать древесину для строительства на 20-30% дешевле.
Кулик пообещал снизить цену строительной древесины для белорусов на 20-30% — «Если одобрит президент»