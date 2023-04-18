Польша предложила запретить транзит нефти через Беларусь

Опубликовано: 18.04.2023 18:44 , Обновлено: 18.04.2023

Польша представила ЕС в апреле предложение о новых санкциях против России за ведение войны против Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полученный документ. Речь идёт о запрете на транзит нефти по северной ветке трубопровода "Дружба". И это напрямую касается Беларуси.

[info_b]Северная ветка нефтепровода “Дружба” идёт из России через белорусское Полесье на Польшу и дальше в Германию. Где заканчивается в портовом городе Росток. Том самом, где недавно нашли яхту, на которой плавали подрывники “Северных потоков”.

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Предложение Варшавы включает также запрет импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ, и ограничения на сотрудничество ЕС с Россией в атомной энергетике.

Германия и Литва также выступают за введение санкций в отношении ядерной энергетики со снисхождением к таким странам, как Венгрия и Франция, которые сотрудничают в данной сфере с Россией.

Но полного согласия на санкции в ЕС пока не наблюдается. Венгрия, которая на прошлой неделе заявила, что согласилась изменить свой контракт с российским “Росатомом” для расширения атомной электростанции в Пакше, до сих пор решительно выступала против любых санкций в отношении российской атомной энергетики.

Бельгия, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами Антверпен, до сих пор успешно противодействовала запрету на российский импорт.

Письменное предложение Варшавы, которое, по словам дипломатического источника, было направлено в Европейскую комиссию ЕС, знаменует собой первый шаг на пути к одобрению очередного пакета санкций ЕС.

Все 27 стран ЕС должны согласиться на введение новых санкций. Пока же высокопоставленный чиновник ЕС в понедельник отказался комментировать возможные сроки введения каких-либо новых санкций, сообщило агентство.

Ранее Беларусь повысила для российской компании “Транснефть” тариф на транзит нефти в Европу по трубопроводу на своих территориях.

Беларусь и Украина синхронно повысили тариф на транзит российской нефти