Россия отказала Беларуси в повышении тарифов на прокачку российской нефти на 84% - росСМИ

Опубликовано: 20.06.2023 07:53 , Обновлено: 20.06.2023

Российская нефтепроводная компания "Транснефть" не согласилась с предложением "Гомельтранснефть Дружба" поднять тарифы на прокачку нефти на 84% с 1 июля. В письме, направленном российской стороной, утверждается, что белорусская компания "не предоставила обоснования повышения тарифа".

Содержание ответного письма “Транснефти” раскрыло российское агентство ТАСС. Там сообщили, что российская сторона по-прежнему настаивает на том, что размер тарифов должен определяться “в соответствии с установленной методикой”.

По данным агентства, в ответном письме говорится о том, что “Транснефть” готова к “внеплановогому изменению тарифов” (в последний раз их повысили на 9% с 1 февраля 2023 года по инициативе белорусской стороны, но только в том случае, “если условия работы белорусской компании существенно повлияли на ее производственные и финансовые показатели”.

Как следует из письма, это условие белорусская сторона должна была подтвердить, предоставив “Транснефти” финансовый отчет за I квартал 2023 года, а также информацию о фактических объемах прокачки нефти и о планах транспортировки на 2023 год. Однако с запросом на повешение тарифов таких документов предоставлено не было, говорится в письме “Транснефти”.

“Фактически отсутствует финансовая и бухгалтерская отчетность за I квартал 2023 года, подтверждающая возникновение убытков по транзиту нефти российского происхождения через территорию Республики Беларусь”, - цитирует ТАСС письмо российской компании.

По мнению руководства компании, доходов, которые “Гомельтранснефть Дружба” получает от транзита российской нефти “достаточно для безубыточной деятельности”, поэтому повышать тарифы на 84% с 1 июля 2023 года “Транснефть” отказалась.

Ранее о том, что российскую сторону не устраивает предложение “Гомельтранснефть Дружба” заявлял министр энергетики России Николай Шульгинов.

Что говорят в Беларуси?

Напомним, в письме, которое “Гомельтранснефть Дружба” направила российским коллегам 26 мая, повышение тарифов на прокачку нефти компания аргументирует необходимостью “обеспечить безубыточную работу компании в 2023 году”, а также “сохранением возможности дальнейшего развития”.

Беларусь хочет повысить тарифы на прокачку российской нефти на 84% — росСМИ

Тем временем в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заявили о том, что переговоры по тарифам на транзит нефти между Беларусью и Россией ещё не завершены, а все вопросы, которые касаются “внепланового пересмотра тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси”, регламентированы общей методикой, утвержденной ещё в 2010 году совместно Министерством экономики Беларуси и Федеральной службой по тарифам России.

“Методикой предусмотрено, что внеплановый пересмотр тарифов проводится в том же порядке, как и плановое изменение тарифов в начале каждого календарного года”, — пояснили в белорусском антимонопольном ведомстве.