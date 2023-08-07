Белорусам предложили "японскую" колбасу "с углем". А мясо там есть?
Слонимский мясокомбинат начал выпуск новой продукции: колбасы черного цвета. Новинка называется «Бусидо», что в переводе значит «Кодекс самурая».
Ее особенность в непривычном для потребителя черном окрасе. Его производители получили благодаря растительному черному углю в составе.
“Слонiмская газета” отметила, что дизайн был вдохновлен японскими мотивами и отражает название продукта. На сайте производителя говорится, что в составе колбасы: говядина и куриное филе.
Ранее Телеграф писал о том, зачем в тостерах функция разморозки и можно ли использовать вместо микроволновки для мяса:
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