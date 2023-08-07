Белорусам предложили "японскую" колбасу "с углем". А мясо там есть?

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Опубликовано: 07.08.2023 12:05 , Обновлено: 07.08.2023

Слонимский мясокомбинат начал выпуск новой продукции: колбасы черного цвета. Новинка называется «Бусидо», что в переводе значит «Кодекс самурая».

Ее особенность в непривычном для потребителя черном окрасе. Его производители получили благодаря растительному черному углю в составе.

“Слонiмская газета” отметила, что дизайн был вдохновлен японскими мотивами и отражает название продукта. На сайте производителя говорится, что в составе колбасы: говядина и куриное филе.

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