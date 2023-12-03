Почему колбасу режут под углом? Оказывается, это не просто традиция

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Опубликовано: 03.12.2023 09:46 , Обновлено: 03.12.2023

Колбаса — один из самых популярных и универсальных продуктов, который вкусен в любом виде. В мире существует более 300 видов колбасных изделий, среди которых есть рыбные, овощные и даже фруктовые сорта. Но вряд ли вы когда-нибудь задумывались, почему колбасу часто режут под углом. Что это — традиция, тайна продавцов колбасы или заговор домохозяек? На самом деле все намного проще…

Во всем виноват мясник?

По шуточной легенде, впервые нарезать колбасу под углом начал некий венский мясник. Однажды утром, собираясь на работу, он обнаружил в одном из ботинок мышь, и не смог надеть его. Стоя за прилавком в одном ботинке, он незаметно для себя нарезал колбасу не ровно, как обычно, а под углом. Оказалось, что так она выглядит намного привлекательнее и с тех пор колбасу в магазинах нарезают только под углом.

Удобство нарезки

На самом деле, нарезание колбасы под углом — это не просто кулинарная традиция, а технологическая необходимость. В процессе термической обработки мяса его структура меняется: волокна становятся более плотными и жесткими. Если резать колбасу вдоль волокон, то нож будет встречать серьёзное сопротивление. А вот если порезать её поперёк, то мясо будет легче разделяться на отдельные кусочки. Кроме того, при таком способе нарезки больше шансов, что колбаса не потеряет форму и не развалится на части в процессе приготовления.

Показ товара «лицом»

В свою очередь инженер-технолог в области мясных продуктов Денис Кровопусков объяснил, что у нарезанной под углом 35-45 градусов колбасы бо́льшая плоскость, за счет которой срез выглядит красиво.

Поэтому в магазинах нарезают колбасу под углом, чтобы витрина с продуктом выглядела эстетично и привлекала внимание. Это безобидная маркетинговая уловка.

Кроме того, косой срез дает возможность потенциальному покупателю оценить качество продукта и состав. Если нарезать батон колбасы прямо, сделав ровный срез, то разглядеть, как выглядит колбасное изделие, будет трудно. Косой же срез позволяет увидеть продукт с разных сторон и покупателю проще сделать выбор.

Обман зрения

А еще специалисты говорят, что нарезанная под углом колбаса не только красиво выглядит, создавая приятный визуальный эффект: она кажется больше, чем если бы ее нарезали прямо. Кроме того, одного-двух ломтиков колбасы, нарезанной под углом 35-45 градусов, хватит для бутерброда — так он смотрится более эстетично, чем с кружочками колбасы.

Так вкуснее?

Кроме того эксперты кулинарных блогов считают, что нарезанные под углом продукты благодаря большой площади соприкосновения улучшают вкусовые ощущения во рту.

Экономия

Еще одно объяснение — если нарезать колбасу тонкими ломтиками под углом, ее хватит намного дольше, чем если резать ее прямо кружочками.

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