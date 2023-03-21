Можно ли есть колбасу с белым налетом на оболочке? Такая часто встречается в белорусских магазинах

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Опубликовано: 21.03.2023 17:02 , Обновлено: 22.03.2023

Выбрать хорошую сыровяленую колбасу в белорусских магазинах все сложнее. Состав пишут уже таким шрифтом, что почитать можно только с лупой. И не зря. Все чаще в колбасе встречается загадочный "соевый изолят" или "следы пшеницы". И это несмотря на "высший сорт", написанный огромными буквами. А ведь так хочется иногда просто вкусной колбасы из мяса, а не комбикорма "лишь бы не помереть".

А тут ещё внешний вид колбасы некоторых незнающих может смутить. Белый налет на оболочке колбасы часто ошибочно принимают за плесень. На самом деле, все не так.

Если вы храните колбасу или другое вяленое мясо в холодильнике, вы наверняка заметите на них налет. Это связано с кристаллизацией соли, используемой для производства мясного продукта. Если такую ​​колбасу вынуть из холодильника и оставить на некоторое время при комнатной температуре, налет должен исчезнуть.

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Что это значит? А то, что вам не о чем беспокоиться, колбасу можно есть. Просто помните, что плесень на колбасе обычно сероватая, голубая или зеленая, а не белая.

Также помните есть колбасы, которые специально “заражают” благородной плесенью, например, некоторые виды испанской колбасы, салями. В случае этих продуктов мы всегда находим на упаковке информацию о том, что их можно есть.

Так выглядит колбаса с благородной плесенью

А вот, если поверхность колбасы скользкая, а ее запах прогорклый, значит, продукт испорчен. Тут уж ее ничто не спасет.

Как хранить колбасу?

Чтобы колбаса оставалась свежей, лучше всего хранить ее завернутой в пергамент или бумагу. Полиэтиленовые пакеты и пакеты ускоряют процесс порчи, сокращая тем самым срок годности. Сухие или предварительно вяленые колбасы более долговечны, чем копченые, вареные или сырые колбасы, которые имеют более короткий срок хранения.

Колбасу в натуральной оболочке нужно есть как можно быстрее, колбаса в искусственной оболочке дольше остается свежей. Почти все виды колбас следует хранить при низких температурах, около 2-7 градусов Цельсия.

Как выбрать варёную колбасу?

Вареная колбаса — не очень дорогой продукт, который отлично дополнит завтрак, обед или ужин. С ней мы делаем бутерброды или режем в салат. Но как же выбрать самую вкусную вареную колбасу, хорошего качества и лучшего сорта? Чего не должно быть в составе? А в какой — достаточно мяса, а не его заменителей? Рассказываем в материале.

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