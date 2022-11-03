У кого из белорусов зарплаты в сентябре выросли, а у кого — упали? Данные Белстата

📊 Анализ

Опубликовано: 03.11.2022 10:29 , Обновлено: 28.08.2023

Белстат опубликовал данные по начисленной средней заработной плате белорусов в сентябре 2022 г. Эксперты проекта «Нашы грошы» проанализировали их и рассказали, у кого получки стали меньше по сравнению с августом, а у кого, наоборот выросли.

[info_b]Подчеркнем, что начисленная заработная плата — это те деньги, которые начислили белорусам до вычета подоходного налога, взноса работника в ФСЗН (1%), а также профсоюзных взносов, алиментов, штрафов и т.д.[/info_b]

Напомним, по данным Белстата средняя начисленная зарплата в Беларуси в сентябре упала на 28,5 рубля и составила BYN 1637. В августе этот показатель составлял 1666 рублей.

У кого упали зарплаты?

Зарплатный рейтинг Беларуси традиционно возглавляют айтишники. В сентябре средняя зарплата в сфере составила 5808 рублей, а это в 3,5 раза выше среднего показателя по стране. Однако за последний месяц айтишники потеряли 104 рубля.

Также заметно просел заработок в сельском хозяйстве — с 1419 в августе до 1315 рублей в сентябре.

«Уборка урожая подходит к концу, а вместе с дожинками и рост заработков», — подчеркнули аналитики.

Также, исходя из данных, потери понесли сферы финансов (-49 рублей), промышленность (-16 рублей), строительство (-37 рублей), транспорт (-80 рублей) и здравоохранение (-32 рубля).

«Если принять во внимание инфляцию, то наибольшие потери в уровне оплаты труда за сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года несут здравоохранение (-12,1%) и IT (-11,5%). Отмена ковидных надбавок и отток квалифицированных кадров серьезно отразился на заработках в этих отраслях», — обратили внимание специалисты.

А у кого выросли?

Вырос средний заработок у работников сферы торговли — с 1474 рублей в августе до 1502 рублей в сентябре.

Кроме того, в сфере образования – с 1070 рублей до 1090 рублей.

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«В плюсе по уровню реальной заработной платы за сентябрь сферы финансов (+4%) и сельское хозяйство (+1,2%)», — добавили в «Нашы грошы».

Ранее Телеграф писал, что, согласно данным Белстата, реальная зарплата (которую считают с учетом роста цен) в Беларуси в сентябре упала на 4% (по сравнению с сентябрем 2021 года). Такой же показатель был и в августе. Т.е. в среднем по стране реальная зарплата не изменилась.

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Кстати, заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич заявил 17 октября в эфире гостелеканала «Беларусь 1», что в этом году реальные зарплаты белорусов не вырастут. В правительстве надеются, что к концу года они уйдут из минуса, в котором находятся сейчас, и сравняются с прошлогодними. Но произойти это может только в случае снижения инфляции.

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