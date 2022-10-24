Средняя зарплата в Беларуси упала на 28,5 рубля. А что с получками медиков и учителей?

Опубликовано: 24.10.2022 17:22 , Обновлено: 24.10.2022

Средняя начисленная зарплата в Беларуси в сентябре месяце упала на 28,5 рубля и составила BYN 1637. Об этом сообщил Белстат 24 октября.

Реальная зарплата (которую считают с учётом роста цен) в Беларуси в сентябре упала на 4% (по сравнению с сентябрем 2021 года). Такой же показатель был и в августе. Т.е. в среднем по стране реальная зарплата не изменилась.

[info_b]Падение реальной зарплаты в Беларуси началось в марте. За март она снизилась к 2021 году на 0,7%, за апрель — на 4,5%, за май — на 5,7%, за июнь — на 4,2%, за июль — на 5,9%, за август — на 4,0%.[/info_b]

Напомним, что начисленная (номинальная) средняя зарплата не учитывает выплату подоходного налога (13%) и ФСЗН (1%). Т.е. на руки выходит где-то около 1408 рублей.

Мы традиционно следим за средними зарплатами бюджетников - медиков и учителей.

Средние зарплаты медиков

Согласно данным Белстата, средняя начисленная зарплата в сфере здравоохранения в сентябре 2022 года составила 1 349,6 рубля. Что на 16,7 рублей больше, чем в августе (1 332,9 рубля). А вот реальная зарплата медиков в прошлом месяце упала на -12,1% в годовом выражении. Это худший показатель по сравнению с августом, когда падение было на уровне -9%.

Новость Телеграф

Средние зарплаты в образовании

В образовании в сентябре средняя начисленная зарплата была на уровне 1 089,7 рубля. Что на 19,7 рубля больше, чем в августе (1070 рублей).

А вот реальная зарплата в годовом выражении упала на -2,3%. Этот показатель лучше, чем августовский. Тогда падение реальной зарплаты учителей было на уровне -3,7% по сравнению с таким же месяцем 2021 года.

Ранее Телеграф сообщил, что щаместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич заявил 17 октября в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, что в этом году реальные зарплаты белорусов не вырастут. В правительстве надеются, что к концу года они уйдут из минуса, в котором находятся сейчас, и сравняются с прошлогодними. Но произойти это может только в случае снижения инфляции.

В Минэкономики сказали, какая реальная зарплата будет у белорусов к концу 2022 года