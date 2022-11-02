В ФПБ рассказали, как белорусским учителям заработать 2100 рублей

Опубликовано: 02.11.2022 11:07 , Обновлено: 15.11.2024

Председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович убеждена, что учителя в Беларуси могут зарабатывать 2100 рублей. Об этом она заявила в эфире гостелеканала СТВ.

«Учитывая, что мы контролируем выплату заработной платы как профсоюзы, сегодня даны такие возможности любому учителю, что он может заработать не только 1400 рублей, но и 2100 рублей», — сказала Якубович.

Она утверждает, что это возможно, если учитель «не урокодатель», а еще, кроме преподавания своего предмета, «проводит кучу воспитательной работы».

Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что средняя зарплата учителей за 9 месяцев 2022 года оставила 1400 рублей.

Белорусские учителя зарабатывают 1400 рублей — Иванец

Напомним, по данным Белстата за сентябрь средняя начисленная зарплата в сфере образования в сентябре 2022 года составила 1 089,7 рубля. А вот реальная зарплата в годовом выражении упала на -2,3%.

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