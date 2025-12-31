У клиентов ряда белорусских банков пропали деньги с карт. БПЦ объяснил, что происходит
Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что в результате технического сбоя на балансах карт белорусов под самый Новый год снова пропали деньги. Подобная ситуация уже происходила в этом году летом.
В БПЦ (обслуживает значительную часть белорусских банков) признали проблему, сообщив о сбое в аппаратно-программном комплексе. Некорректные балансы могут быть у клиентов:
- ОАО «Белагропромбанк»,
- ЗАО «Цептер Банк»,
- ЗАО «БСБ Банк»,
- ЗАО «Нео Банк Азия»,
- ОАО «Паритетбанк»,
- ЗАО «Банк «Решение».
“В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства”, - сообщили в БПЦ, не назвав примерное время, когда исправят. Насколько проблема на самом деле массовая тоже пока неясно. Возможно, случаи единичные.
На самом деле сбои начались ещё двумя днями ранее, когда аналогичная ситуация с неправильным балансом была у клиентов “Беларусбанка”. Пользователи жаловались на некорректный баланс, а после того как в БПЦ отчитались об исправлении ситуации, утверждали, что вернулись не все деньги.
“Беларусбанку большое спасибо за яркий, красочный новый год!!!!! В новый год входим с минусовыми балансами!!!!!” - такие комментарии можно увидеть в ответ на сообщения БПЦ.
“В моем случае в настоящее время деньги на карточке не появились. Сутки зарплата лежит на счету. Вы не решили проблему. Я думаю, не одной мне испортили Новый год. А пишите о себе, что Вы - лидеры. Стыдно”, - написала другая клиентка банка в официальном канале Банковского процессингового центра.
“Баланс восстановлен, но не в полном объеме. Верните всё до копейки! Это косяк не пользователей”, - потребовал один из комментаторов.
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Напомним, что после всех глобального сбоя в июле Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка страны заявил: “Такое не должно повторяться” .
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