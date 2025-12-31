У клиентов ряда белорусских банков пропали деньги с карт. БПЦ объяснил, что происходит

Опубликовано: 31.12.2025 21:26 , Обновлено: 31.12.2025

Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что в результате технического сбоя на балансах карт белорусов под самый Новый год снова пропали деньги. Подобная ситуация уже происходила в этом году летом.

В БПЦ (обслуживает значительную часть белорусских банков) признали проблему, сообщив о сбое в аппаратно-программном комплексе. Некорректные балансы могут быть у клиентов:

ОАО «Белагропромбанк»,

ЗАО «Цептер Банк»,

ЗАО «БСБ Банк»,

ЗАО «Нео Банк Азия»,

ОАО «Паритетбанк»,

ЗАО «Банк «Решение».

“В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства”, - сообщили в БПЦ, не назвав примерное время, когда исправят. Насколько проблема на самом деле массовая тоже пока неясно. Возможно, случаи единичные.

На самом деле сбои начались ещё двумя днями ранее, когда аналогичная ситуация с неправильным балансом была у клиентов “Беларусбанка”. Пользователи жаловались на некорректный баланс, а после того как в БПЦ отчитались об исправлении ситуации, утверждали, что вернулись не все деньги.

“Беларусбанку большое спасибо за яркий, красочный новый год!!!!! В новый год входим с минусовыми балансами!!!!!” - такие комментарии можно увидеть в ответ на сообщения БПЦ.

“В моем случае в настоящее время деньги на карточке не появились. Сутки зарплата лежит на счету. Вы не решили проблему. Я думаю, не одной мне испортили Новый год. А пишите о себе, что Вы - лидеры. Стыдно”, - написала другая клиентка банка в официальном канале Банковского процессингового центра.

“Баланс восстановлен, но не в полном объеме. Верните всё до копейки! Это косяк не пользователей”, - потребовал один из комментаторов.

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Напомним, что после всех глобального сбоя в июле Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка страны заявил: “Такое не должно повторяться” .

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Позднее председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко сообщил в эфире госТВ “Беларусь 1”, что белорусы также часто обращаются за помощью из-за работы банков, как и из-за коммунальных служб.

По словам Головченко, в связи с этим Нацбанк решил пересмотреть систему реагирования на жалобы.

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