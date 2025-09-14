Головченко сравнил белорусские банки с ЖКХ и пообещал белорусам изменения

Опубликовано: 14.09.2025 21:54 , Обновлено: 14.09.2025

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко сообщил в эфире госТВ "Беларусь 1", что белорусы также часто обращаются за помощью из-за работы банков, как и из-за коммунальных служб.

По словам Головченко, в связи с этим Нацбанк решил пересмотреть систему реагирования на жалобы.

“Банковская сфера, как и, допустим, сфера ЖКХ, занимают лидирующие позиции, потому что люди каждый день сталкиваются с ЖКХ и каждый день сталкиваются с финансами. Поэтому будем пристальнее смотреть. У меня есть уже планы, каким образом перестроить систему реакции на обращения людей по возникающим ситуациям в банковском секторе”, - пообещал председатель Нацбанка.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка страны вспомнил о масштабном техническом сбое, произошедшем два месяца назад. Из-за него у некоторых клиентов трёх белорусских госбанков ошибочно списали деньги с банковских карт. “Такое не должно повторяться”, - заявил глава государства.

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Также он подверг критике работу банков с белорусами и предложил ввести ответственность для руководителей, которые «обижают людей». Заявления прозвучали на совещании с руководством Национального банка и коммерческих банков.

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В свою очередь, Роман Головченко предупредил руководителей банков о последствиях за повышение комиссий за свои услуги. Указание «не хулиганить» от регулятора прозвучало на совещании Александра Лукашенко с банковским сектором.

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