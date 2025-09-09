«Осадок у людей остался» - Лукашенко после масштабного сбоя потребовал «убедительно информировать» белорусов об этом

Опубликовано: 09.09.2025 14:13 , Обновлено: 09.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка страны вспомнил о масштабном техническом сбое, произошедшем два месяца назад. Из-за него у некоторых клиентов трёх белорусских госбанков ошибочно списали деньги с банковских карт. "Такое не должно повторяться", - заявил глава государства.

Президент потребовал от Национального банка “держать ситуацию под самым жестким контролем”, “действовать на опережение” и “максимально ограничить возможные риски для бесперебойной работы банковского сектора и платежного рынка”.

“Банки, небанковские кредитно-финансовые организации, платежная система - все должны грамотно и четко выполнять свои функции. Ваша задача - обеспечить гарантированное осуществление платежей и безопасное проведение расчетов”, - процитировала требование Лукашенко его Администрация.

Говоря о техническом сбое аппаратно-программного комплекса Банковского процессингового центра (БПЦ), который произошёл 9 июля, Лукашенко потребовал “выяснить причины” этого сбоя и “впредь не допускать подобных ситуаций”.

“Ясно, что через сутки вы там всё отрегулировали, всё вернулось. Но, как говорится, осадок у людей остался”, - заявил Президент и потребовал “убедительно информировать”, причём заранее и население, и организации о проведении технических работ, которые могут непосредственно повлиять на клиентов банков.

Ранее Telegraf.news рассказал, что зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун в июле, комментируя масштабный технический сбой, из-за которого у клиентов ряда белорусских банков возникли проблемы со счетами заверил, что произошедшее не было “никакой вирусной атакой или взломом системы”. Причиной, по его словам, стал “технический сбой”, который случился во время “очередного планового обновления системы” Банковского процессингового центра.

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Такие обновления БПЦ проводит регулярно и всегда заранее о них предупреждает. Информацию о плановых техработах также публикуют на своих официальных сайтах и в соцсетях и белорусские банки.