Белорусов предупредили о неправильном балансе на картах 30 декабря. Что делать?

Опубликовано: 30.12.2025 13:24 , Обновлено: 30.12.2025

«Банковский процессинговый центр» (БПЦ) сообщил, что из-за технического сбоя клиенты крупнейшего банка страны — «Беларусбанка» — могут столкнуться с проблемой: неправильным балансом на банковских картах.

“В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации, в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы”, — заявили в БПЦ, добавив, что приносят извинения за доставленные неудобства.

В организации не уточнили, может быть только неправильное отображение или по картам будут сложности и с оплатой в магазинах. Также неясно, как долго продлится сбой. Будем надеятся, что коснется минимума из 6 млн клиентов “Беларусбанка” и на короткий срок.

Напомним, что на днях «Беларусбанк» выступил со “срочным” объявлением, в котором поспешил сообщить, что досрочно завершил технические работы, из-за которых карты могли не работать.

Перерывов в работе сервисов и карточных продуктов, запланированных ранее на 28 декабря (01:00–10:00), не ожидается. Доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных и работа устройств самообслуживания, Интернет- и Мобильного банкинга, — сообщалось в заявлении банка.

Что касается сбоя 30 декабря, то «Беларусбанк» пока не комментировал ситуацию.