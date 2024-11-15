У белорусов остался последний день для уплаты имущественных налогов. Что будет тому, кто опоздал?

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Опубликовано: 15.11.2024 12:26 , Обновлено: 15.11.2024

В пятницу, 15 ноября, истекает срок уплаты имущественных налогов за 2023 год. Узнали, что грозит тем белорусам, которые не уложатся в срок и по какой-то причине не успеют совершить единый платеж, который с этого года объединил в себе сразу три ключевых налоговых сбора - транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость.

На протяжении последних нескольких месяцев, с того момента, как закончилась массовая рассылка извещений на уплату имущественных налогов, в МНС не раз напомнили о крайней сроке уплаты. Оплатить налоги можно не только в банке и почтовых отделениях, но и не выходя из дома, через ЕРИП. Для этого нужно знать свой учётный номер плательщика (эту информацию также можно получить через официальный сайт Министерства по налогам и сборам, введя свои паспортные данные в соответсвующей электронной форме).

Ведомство подготовило короткую информативную памятку, как именно оплачивать налоги (кстати, если вы получили официальное извещение от налоговых органов, внести плату можно, отсканировав QR-код, указанный в нём - это существенно упростит процедуру, поскольку вам не нужно будет вручную вводить свои данные).

Что будет с теми, кто не заплатит вовремя?

Ранее в Министерстве по налогам и сборам рассказывали, что тем, кто не успеет по какой-то причине внести платежи вовремя, грозят штрафные санкции - пеня и даже административная ответственность.

Налоговая разослала все извещения по единому платежу. Куда обращаться белорусам, которые не получили?

Для начала “забывчивые” граждане наверняка получат предупреждение с требованием всё же оплатить налоги (например, посредством неоднократных SMS или почтовых “писем счастья” от налоговой). Если же настойчивые просьбы госорганов останутся не услышанными, человека могут привлечь к ответственности».

Так, за неуплату налога свыше одной базовой величины (то есть более 40 рублей налога), предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой (20 рублей). Это же наказание грозит тем, кто по ошибке внесёт неполную сумму налога.

Если же налоговая выяснит, что человек не заплатил (частично или полностью) умышленно, то административная ответственность будет более суровая - штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин (400 рублей сегодня).

МНС дало белорусам 30 дней, чтобы заплатить этот налог. Что грозит тем, кто не успеет?

Кроме того, за каждый день просрочки налоговые органы начисляют пеню, размер которой будет напрямую зависеть от неуплаченной суммы.

Кстати, неплательщики также могут ждать к себе домой “гостей” в рамках рейдов, которые сотрудники органов принудительного исполнения регулярно устраивают вместе с милицией.

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