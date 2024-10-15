МНС дало белорусам 30 дней, чтобы заплатить этот налог. Что грозит тем, кто не успеет?

Опубликовано: 15.10.2024 15:03 , Обновлено: 15.10.2024

В управлении налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гродненской области сообщили, что у белорусов есть 30 дней на уплату единого имущественного налога. Там напомнили, что на сегодняшний день он включает в себя три других: земельный, транспортный и налог на недвижимость. Также в ведомстве рассказали, что грозит тем, кто не успеет заплатить по счетам.

В МНС напомнили, что крайний срок уплаты единого имущественного налога — 15 ноября. Сделать это можно через ЕРИП, где система потребует ввести учётный номер плательщика (его можно получить на сайте Министерства по налогам и сборам, введя паспортные данные).

Что касается конкретных сумм, то, как заверили налоговики, МНС уже разослало извещения всем плательщикам. Кроме того, оплатить налог можно картой или наличными через банкоматы, а также в банках и почтовых отделениях по всей стране.

Что будет, если вовремя не заплатить?

В Министерстве по налогам и сборам предупредили, что неуплата либо неполная уплата имущественных налогов ведёт к начислению пеней и применению административной ответственности. Однако к последней привлекают “только в крайнем случае”, заверили в ведомстве.

“В первую очередь налоговые органы работают на предупреждение. В частности, гражданам, которые вовремя не уплатили имущественные налоги, направляются SMS предупредительного характера, и такие сообщения рассылаются неоднократно”, — отметили ранее в МНС Беларуси. “Если же после таких рассылок налоги не уплачены, то следующий этап — привлечение к ответственности”.

Так, при неуплате или неполной уплате физическим лицом суммы налога, совершённой по неосторожности, если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога превысит одну базовую величину, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 БВ (20 рублей).

При неуплате или неполной уплате физическим лицом суммы налога, совершённой умышленно, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 БВ (400 рублей).

Помимо привлечения к административной ответственности при неполной уплате (неуплате) имущественных налогов, налоговый орган должен начислить пени. Также инспекция вправе принудительно взыскать задолженность, например, из заработной платы, пенсий и других выплат, предупредили в Министерстве по налогам и сборам.

Ранее Telegraf.news писал, что в МНС рассказали, кто из белорусов может не платить налог на недвижимость. По словам начальника главного управления налогообложения физлиц МНС Андрея Ковалевского, плательщикам не нужно подавать никакую информацию об этом — налоговые органы сами собирают данные. Наоборот, обратиться в ведомство нужно в том случае, если вы входите в категорию льготников, но по каким-то причинам вам их не предоставили.

В МНС рассказали, кто из белорусов может не платить налог на недвижимость