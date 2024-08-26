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Торговые сети предложили белорусам скидки до 28% на свинину, говядину, курятину, колбаски и фарш. Где выгоднее?

Торговые сети предложили белорусам скидки до 28% на свинину, говядину, курятину, колбаски и фарш. Где выгоднее?
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Скоро осень, однако лето, судя по погоде, не спешит покидать Беларусь. Поэтому стоит не терять время и насладиться одной из радостей лета - возможностью отдохнуть на природе с шашлыками. Белорусские магазины как раз сделали скидки на мясо, фарш, колбаски и шашлык.

Edostavka

В сервисе Edostavka по сниженным ценам предложили купить по­лу­фаб­ри­кат из сви­ни­ны «Кот­лет­ное мясо» охла­жден­ный (1 кг - 12,99 рубля (-11%)) и мясной фарш (говядина, свинина) «Гу­берн­ский» за­мо­ро­жен­ный (900 г - 10,99 рубля (-18%)).

“Гиппо”

Вот что на акции из мяса в интернет-магазине “Гиппо”:

  1. Мясо птицы, филе цыпленка-бройлера охлажденное, 1 кг - 12,49 рубля (-8%).
  2. Мясо птицы, грудка цыпленка-бройлера охлажденная, 1 кг - 8,49 (-14%).
  3. Мясо птицы, окорочок цыпленка-бройлера охлажденный, 1 кг - 7,29 (-13%).
  4. Мясо птицы, крыло индейки охлажденное, 1 кг - 6,99 (-23%).
  5. Фарш “Мясной микс” полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 12,29 (-20%).
  6. Полуфабрикат рубленый фарш мясной “Домашний” охлажденный, 1 кг - 12,59 (-15%).
  7. Колбаски из птицы “Венские” полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 11,99 рубля (-18%).
  8. Колбаски-гриль с чесноком и зеленью полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99 (-13%).

Белорусские магазины снизили цены до 49% на рыбу, креветки и кальмары

“Соседи”

Скидки на мясную продукцию также сделали в магазинах торговой сети “Соседи”:

  1. Полуфабрикат цыпленок табака охлажденный, 1 кг - 8,99 рубля (-10%).
  2. Полуфабрикат стейк из свинины с томатом, 1 кг - 12,99 (-18%).
  3. Полуфабрикат фарш “Сельский” охлажденный, 1 кг - 10,99 (-18%).
  4. Полуфабрикат колбаски Pro Grill баварские с тмином, французские с горчицей, 530 г - 5,99 (-14%).
  5. Полуфабрикат колбаски с французской горчицей охлажденные, 1 кг - 9,99 (-28%).
  6. Полуфабрикат стейк из говядины “Гирос”, 1 кг - 18,99 (-17%).
  7. Полуфабрикат колбаса из филе цыплят, 1 кг - 11,99 (-11%).

Green и “Алми”

В магазинах Green на акции по 27 августа колбаски “Петруха Мастер” по-итальянски охлажденные (600 г - 7,69 рубля) и рулька для запекания “От шефа” (полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 11,59 рубля).

А вот на что предложили скидки в супермаркетах “Алми” по 28 августа:

  • буженина “По-охотничьи” для запекания, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 12,29 рубля,
  • стейк из мяса индейки с пряными травами для запекания охлажденный, 1 кг - 16,99 ,
  • стейк с зеленью, полуфабрикат охлажденный, 350 г - 7,99 ,
  • шашлык “Домашний” свиной охлажденный, 1 кг - 13,49 рубля,
  • грудинка в маринаде, полуфабрикат свинина, 1 кг - 13,99 ,
  • шашлык “Королевский” свиной охлажденный, 1 кг - 13,99 ,
  • шашлык “Для пикника”, свинина с зеленью в маринаде, полуфабрикат замороженный, 1 кг - 12,49 ,
  • шашлык из свинины в майонезе, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 13,99 ,
  • шашлык “Летний” из курицы, полуфабрикат, 1 кг - 7,99 ,
  • крылья цыплят “Пикничок” охлажденные, 1 кг - 8,99 ,
  • бедро цыплят “Для гриля”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99 ,
  • стейк из шеи в маринаде, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 17,99 ,
  • фарш “Нежный”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,99 ,
  • фарш “Особый”, свинина, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,49 .

Белорусам предложили купить шоколад, конфеты и печенье со скидкой до 61%. Где?

“Грошык”

Сеть “Грошык” тоже решила порадовать покупателей сниженными ценами на мясную продукцию:

  1. Свинина охлажденная, лопаточная часть на кости, 1 кг - 6,99 рубля,
  2. Фарш куриный “Трапеза”, 1 кг - 9,89,
  3. Шашлык из свинины “Трапеза” в майонезе, 1 кг - 11,89 рубля,
  4. Грильбаски “Трапеза” с брусникой, 600 г - 6,89 .

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Спартак” объявила скидки до 40% в августе на широкий перечень своей продукции: шоколад, конфеты, батончики, нугу. Всего 56 позиций. По сниженным ценам можно закупиться в фирменных магазинах производителя.

К примеру, шоколад «Спартак» молочный с попкорном (95 г) продается со скидкой 36%, а шоколад темный с трюфельной начинкой (45 г) — 40%.

Белорусам предложили покупать шоколад, конфеты и батончики со скидкой до 40% весь август. Где на акции 56 сладостей?

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