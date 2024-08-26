Торговые сети предложили белорусам скидки до 28% на свинину, говядину, курятину, колбаски и фарш. Где выгоднее?
Скоро осень, однако лето, судя по погоде, не спешит покидать Беларусь. Поэтому стоит не терять время и насладиться одной из радостей лета - возможностью отдохнуть на природе с шашлыками. Белорусские магазины как раз сделали скидки на мясо, фарш, колбаски и шашлык.
Edostavka
В сервисе Edostavka по сниженным ценам предложили купить полуфабрикат из свинины «Котлетное мясо» охлажденный (1 кг - 12,99 рубля (-11%)) и мясной фарш (говядина, свинина) «Губернский» замороженный (900 г - 10,99 рубля (-18%)).
“Гиппо”
Вот что на акции из мяса в интернет-магазине “Гиппо”:
- Мясо птицы, филе цыпленка-бройлера охлажденное, 1 кг - 12,49 рубля (-8%).
- Мясо птицы, грудка цыпленка-бройлера охлажденная, 1 кг - 8,49 (-14%).
- Мясо птицы, окорочок цыпленка-бройлера охлажденный, 1 кг - 7,29 (-13%).
- Мясо птицы, крыло индейки охлажденное, 1 кг - 6,99 (-23%).
- Фарш “Мясной микс” полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 12,29 (-20%).
- Полуфабрикат рубленый фарш мясной “Домашний” охлажденный, 1 кг - 12,59 (-15%).
- Колбаски из птицы “Венские” полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 11,99 рубля (-18%).
- Колбаски-гриль с чесноком и зеленью полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99 (-13%).
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“Соседи”
Скидки на мясную продукцию также сделали в магазинах торговой сети “Соседи”:
- Полуфабрикат цыпленок табака охлажденный, 1 кг - 8,99 рубля (-10%).
- Полуфабрикат стейк из свинины с томатом, 1 кг - 12,99 (-18%).
- Полуфабрикат фарш “Сельский” охлажденный, 1 кг - 10,99 (-18%).
- Полуфабрикат колбаски Pro Grill баварские с тмином, французские с горчицей, 530 г - 5,99 (-14%).
- Полуфабрикат колбаски с французской горчицей охлажденные, 1 кг - 9,99 (-28%).
- Полуфабрикат стейк из говядины “Гирос”, 1 кг - 18,99 (-17%).
- Полуфабрикат колбаса из филе цыплят, 1 кг - 11,99 (-11%).
Green и “Алми”
В магазинах Green на акции по 27 августа колбаски “Петруха Мастер” по-итальянски охлажденные (600 г - 7,69 рубля) и рулька для запекания “От шефа” (полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 11,59 рубля).
А вот на что предложили скидки в супермаркетах “Алми” по 28 августа:
- буженина “По-охотничьи” для запекания, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 12,29 рубля,
- стейк из мяса индейки с пряными травами для запекания охлажденный, 1 кг - 16,99 ,
- стейк с зеленью, полуфабрикат охлажденный, 350 г - 7,99 ,
- шашлык “Домашний” свиной охлажденный, 1 кг - 13,49 рубля,
- грудинка в маринаде, полуфабрикат свинина, 1 кг - 13,99 ,
- шашлык “Королевский” свиной охлажденный, 1 кг - 13,99 ,
- шашлык “Для пикника”, свинина с зеленью в маринаде, полуфабрикат замороженный, 1 кг - 12,49 ,
- шашлык из свинины в майонезе, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 13,99 ,
- шашлык “Летний” из курицы, полуфабрикат, 1 кг - 7,99 ,
- крылья цыплят “Пикничок” охлажденные, 1 кг - 8,99 ,
- бедро цыплят “Для гриля”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99 ,
- стейк из шеи в маринаде, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 17,99 ,
- фарш “Нежный”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,99 ,
- фарш “Особый”, свинина, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 9,49 .
Белорусам предложили купить шоколад, конфеты и печенье со скидкой до 61%. Где?
“Грошык”
Сеть “Грошык” тоже решила порадовать покупателей сниженными ценами на мясную продукцию:
- Свинина охлажденная, лопаточная часть на кости, 1 кг - 6,99 рубля,
- Фарш куриный “Трапеза”, 1 кг - 9,89,
- Шашлык из свинины “Трапеза” в майонезе, 1 кг - 11,89 рубля,
- Грильбаски “Трапеза” с брусникой, 600 г - 6,89 .
Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Спартак” объявила скидки до 40% в августе на широкий перечень своей продукции: шоколад, конфеты, батончики, нугу. Всего 56 позиций. По сниженным ценам можно закупиться в фирменных магазинах производителя.
К примеру, шоколад «Спартак» молочный с попкорном (95 г) продается со скидкой 36%, а шоколад темный с трюфельной начинкой (45 г) — 40%.
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