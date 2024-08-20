Белорусам предложили купить шоколад, конфеты и печенье со скидкой до 61%. Где?

Опубликовано: 20.08.2024 13:16 , Обновлено: 20.08.2024

Кондитерская фабрика "Спартак" снизила стоимость шоколада, конфет и печенья в своих фирменных магазинах. Производитель предупредил, что количество товара ограничено.

Вот на какие сладости “Спартак” объявил скидки:

печенье «печеНЯШКИ», 100 г - 0,82 рубля (не на акции - 1,4, -41%),

рубля (не на акции - 1,4, -41%), конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» c арахисом, 1 кг - 14 рублей (обычная цена - 23,2, -39%),

рублей (обычная цена - 23,2, -39%), конфеты глазированные Za Spartak тоффи с печеньем, 1 кг - 8 (без скидки - 20,2, -60%),

(без скидки - 20,2, -60%), конфеты Smile time black, 1 кг - 8,9 (не на акции - 15,3, -41%),

(не на акции - 15,3, -41%), шоколад «Спартак» молочный, 85 г - 1,37 рубля (без скидки - 3,58, -61%),

рубля (без скидки - 3,58, -61%), шоколад Milx молочный с дробленым фундуком - 1,6 (обычная стоимость - 3,73, -57%),

(обычная стоимость - 3,73, -57%), шоколад «Спартак» молочный с поп-корном - 1,93 рубля (без скидки - 4,73, -59%).

Когда завершится акция, неизвестно.

Ранее Telegraf.news рассказывал о скидках “Спартака” до 40% на куда более широкий перечень своей продукции: шоколад, конфеты, батончики, нугу. Эта акция длится весь август в фирменных магазинах производителя. Всего снизили цены на 56 сладостей.

Белорусам предложили покупать шоколад, конфеты и батончики со скидкой до 40% весь август. Где на акции 56 сладостей?

Скидки “Коммунарки” в августе

Также мы писали о “горячих ценах” на шоколад и конфеты в августе кондитерской фабрики “Коммунарка”. Акция тоже действует только в фирменных магазинах производителя.

К примеру, скидку сделали на молочный шоколад «Любимая Аленка» (200 г — 4,99 рубля, -19%), конфеты «Трюфели» (1 кг — 23,99, -17%), конфеты Protein 22% без сахара (1 кг — 26,99, -18%).

Минская кондитерская фабрика объявила «самые жаркие» цены на «хитовые» шоколад и конфеты в августе. А какие скидки у гомельской?