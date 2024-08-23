Белорусские магазины снизили цены до 49% на рыбу, креветки и кальмары

Опубликовано: 23.08.2024 20:48 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусские торговые сети объявили скидки на рыбу, причем разную (замороженную, свежемороженую, слабосоленую и не только), а также морепродукты. Посмотрели, где можно выгодно закупиться по "спеццене".

Edostavka

Вот какие скидки на рыбу и морепродукты сделали в сервисе Edostavka:

Минтай мо­ро­же­ный «Ры­ба­Хи­т», 1 кг - 5,59 рубля (-17%). Филе минтая Borealis без кожи, мо­ро­же­ное, 650 г - 16,99 рубля (-10%). Фарш рыбный из минтая Borealis за­мо­ро­же­нный, 750 г - 8,99 (-18%). Скум­брия «Я­пон­ска­я» све­же­мо­ро­же­ная, 1 кг - 8,59 (-13%). Филе лосося ат­лан­ти­че­ско­го «Море от John Dory» на коже, за­мо­ро­же­нное, 250 г - 22,99 (-23%). Ар­ген­ти­на све­же­мо­ро­же­ная, обез­глав­лен­ная, 1 кг - 9,99 (-13%). Кре­вет­ки «Море от John Dory» ко­ро­лев­ские, мо­ро­же­ные, 500 г - 27,99 (-15%). Каль­мар «Ры­ба­Хи­т» тушка, гла­зи­ро­ван­ная, мо­ро­же­ная, 1 кг - 12,99 (-21%). Мидии в ра­куш­ках Vici в чес­ноч­ном соусе, 500 г - 13,99 (-28%). Мидии чи­лий­ские Vici варено-мо­ро­жен­ные, круп­ные, 400 г - 10,99 (-20%). Кре­вет­ки «Море от John Dory» ко­ро­лев­ские, за­мо­ро­же­нные, 500 г - 29,99 (-18%).

“Гиппо”

А вот что из рыбы и морепродуктов на акции в интернет-магазине “Гиппо”:

сельдь атлантическая слабосоленая крупная, 1 кг - 7,69 рубля (-27%),

рубля (-27%), форель радужная “Классическая”, слабосоленая, охлажденная, филе-кусок на коже, 200 г - 10,99 (-29%),

(-29%), форель “Очень!” слабосоленая, филе-кусок с кожей, 200 г - 11,99 (-21%),

(-21%), сельдь атлантическая неразделанная крупная слабосоленая “Виталюр”, 1 кг - 7,69 рубля (-16%),

рубля (-16%), мороженый хек, 1 кг - 9,99 (-18%),

(-18%), куски трески (стейк) мороженой “Очень” - 18,99 (-20%),

(-20%), минтай без головы, 1 кг - 5,39 (-27%),

(-27%), филе горбуши слабокопченое, 600 г - 13,99 (-26%),

(-26%), филе трески без кожи мороженое, 600 г - 11,99 (-23%),

(-23%), аргентинские красные креветки свежемороженые в панцире без головы, 1 кг - 42,99 (-49%),

(-49%), креветки королевские неразделанные, с пряностями, 1 кг - 20,99 (-45%),

(-45%), кальмар командорский мороженый, тушка неочищенная, 1 кг - 9,99 (-38%),

(-38%), креветки королевские Vannamei мороженые, в панцире без головы, 500 г - 32,99 рубля (-17%),

рубля (-17%), креветки белоногие, в панцире с головой, 1 кг - 21,99 (-40%),

(-40%), морской коктейль замороженный, 1 кг - 15,99 (-20%).

Белорусам предложили купить шоколад, конфеты и печенье со скидкой до 61%. Где?

Green и “Соседи”

В магазинах сети Green по 27 августа на “спеццене” - мороженый минтай без головы (1 кг - 5,19 рубля) и стейк нерки “ВкусАрт” свежемороженый (500 г - 20,59 ).

А вот что на акции также по 27 августа в магазинах “Соседи”:

Красноперка вяленая, 1 кг - 16,99 рубля (-20%), Креветки аргентинские с головой, 1 кг - 34,99 (-12%), Минтай Del Mare без головы, свежемороженый, 1 кг - 5,49 (-13%), Стейк нерки Del Mare свежемороженый, 400 г - 16,99 (-14%), Филе горбуши Del Mare свежемороженое, 600 г - 10,99 (-15%).

“Корона” и “Алми”

Торговая сеть “Корона” решила порадовать своих покупателей ценой на креветки Vannamei в панцире (1 кг - 41,76 рубля; предложение действует по 2 сентября).

А вот что на акции из рыбы и морепродуктов в супермаркетах “Алми” по 28 августа:

Форель радужная непотрошеная, с головой, свежемороженая, 1 кг - 19,99 рубля, Форель радужная I’m Happy, филе-кусок с кожей слабосоленый, 200 г - 11,89 рубля, Скумбрия “Океан в подарок”, подкопченные кусочки, 300 г - 6,99 , Филе минтая “Фаворит-продукт”, без кожи, замороженное, 800 г - 12,99 , Стейк кижуча “ВкусАрт”, замороженный, с кожей, 500 г - 15,99 , Вяленый лещ, 1 кг - 13,99 , Сушено-вяленый судак, 1 кг - 34,99 .

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“Грошык”

В дискаунтерах “Грошык” по 1 сентября тоже снизили цены на рыбу и морепродукты. Вот какие предложения:

креветки королевские Vici варено-мороженые, 1 кг - 21,49 рубля,

рубля, свежемороженая горбуша, 1 кг - 10,39 рубля,

рубля, свежемороженый минтай, 1 кг - 5,39 ,

, свежемороженая скумбрия, 1 кг - 11,59 ,

, скумбрия “Баренцево”, кусочки, 720 г - 9,99 .

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