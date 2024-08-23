Белорусские магазины снизили цены до 49% на рыбу, креветки и кальмары
Белорусские торговые сети объявили скидки на рыбу, причем разную (замороженную, свежемороженую, слабосоленую и не только), а также морепродукты. Посмотрели, где можно выгодно закупиться по "спеццене".
Edostavka
Вот какие скидки на рыбу и морепродукты сделали в сервисе Edostavka:
- Минтай мороженый «РыбаХит», 1 кг - 5,59 рубля (-17%).
- Филе минтая Borealis без кожи, мороженое, 650 г - 16,99 рубля (-10%).
- Фарш рыбный из минтая Borealis замороженный, 750 г - 8,99 (-18%).
- Скумбрия «Японская» свежемороженая, 1 кг - 8,59 (-13%).
- Филе лосося атлантического «Море от John Dory» на коже, замороженное, 250 г - 22,99 (-23%).
- Аргентина свежемороженая, обезглавленная, 1 кг - 9,99 (-13%).
- Креветки «Море от John Dory» королевские, мороженые, 500 г - 27,99 (-15%).
- Кальмар «РыбаХит» тушка, глазированная, мороженая, 1 кг - 12,99 (-21%).
- Мидии в ракушках Vici в чесночном соусе, 500 г - 13,99 (-28%).
- Мидии чилийские Vici варено-мороженные, крупные, 400 г - 10,99 (-20%).
- Креветки «Море от John Dory» королевские, замороженные, 500 г - 29,99 (-18%).
“Гиппо”
А вот что из рыбы и морепродуктов на акции в интернет-магазине “Гиппо”:
- сельдь атлантическая слабосоленая крупная, 1 кг - 7,69 рубля (-27%),
- форель радужная “Классическая”, слабосоленая, охлажденная, филе-кусок на коже, 200 г - 10,99 (-29%),
- форель “Очень!” слабосоленая, филе-кусок с кожей, 200 г - 11,99 (-21%),
- сельдь атлантическая неразделанная крупная слабосоленая “Виталюр”, 1 кг - 7,69 рубля (-16%),
- мороженый хек, 1 кг - 9,99 (-18%),
- куски трески (стейк) мороженой “Очень” - 18,99 (-20%),
- минтай без головы, 1 кг - 5,39 (-27%),
- филе горбуши слабокопченое, 600 г - 13,99 (-26%),
- филе трески без кожи мороженое, 600 г - 11,99 (-23%),
- аргентинские красные креветки свежемороженые в панцире без головы, 1 кг - 42,99 (-49%),
- креветки королевские неразделанные, с пряностями, 1 кг - 20,99 (-45%),
- кальмар командорский мороженый, тушка неочищенная, 1 кг - 9,99 (-38%),
- креветки королевские Vannamei мороженые, в панцире без головы, 500 г - 32,99 рубля (-17%),
- креветки белоногие, в панцире с головой, 1 кг - 21,99 (-40%),
- морской коктейль замороженный, 1 кг - 15,99 (-20%).
Белорусам предложили купить шоколад, конфеты и печенье со скидкой до 61%. Где?
Green и “Соседи”
В магазинах сети Green по 27 августа на “спеццене” - мороженый минтай без головы (1 кг - 5,19 рубля) и стейк нерки “ВкусАрт” свежемороженый (500 г - 20,59 ).
А вот что на акции также по 27 августа в магазинах “Соседи”:
- Красноперка вяленая, 1 кг - 16,99 рубля (-20%),
- Креветки аргентинские с головой, 1 кг - 34,99 (-12%),
- Минтай Del Mare без головы, свежемороженый, 1 кг - 5,49 (-13%),
- Стейк нерки Del Mare свежемороженый, 400 г - 16,99 (-14%),
- Филе горбуши Del Mare свежемороженое, 600 г - 10,99 (-15%).
“Корона” и “Алми”
Торговая сеть “Корона” решила порадовать своих покупателей ценой на креветки Vannamei в панцире (1 кг - 41,76 рубля; предложение действует по 2 сентября).
А вот что на акции из рыбы и морепродуктов в супермаркетах “Алми” по 28 августа:
- Форель радужная непотрошеная, с головой, свежемороженая, 1 кг - 19,99 рубля,
- Форель радужная I’m Happy, филе-кусок с кожей слабосоленый, 200 г - 11,89 рубля,
- Скумбрия “Океан в подарок”, подкопченные кусочки, 300 г - 6,99 ,
- Филе минтая “Фаворит-продукт”, без кожи, замороженное, 800 г - 12,99 ,
- Стейк кижуча “ВкусАрт”, замороженный, с кожей, 500 г - 15,99 ,
- Вяленый лещ, 1 кг - 13,99 ,
- Сушено-вяленый судак, 1 кг - 34,99 .
До 76%. Белорусские торговые сети обрушили цены на гречку и макароны. Куда пойти за покупками?
“Грошык”
В дискаунтерах “Грошык” по 1 сентября тоже снизили цены на рыбу и морепродукты. Вот какие предложения:
- креветки королевские Vici варено-мороженые, 1 кг - 21,49 рубля,
- свежемороженая горбуша, 1 кг - 10,39 рубля,
- свежемороженый минтай, 1 кг - 5,39 ,
- свежемороженая скумбрия, 1 кг - 11,59 ,
- скумбрия “Баренцево”, кусочки, 720 г - 9,99 .
Ранее Telegraf.news рассказывал, по какой цене в конце августа белорусы продают собранные ягоды и грибы и сколько можно заработать, сдав грибы в Белкоопсоюз. К примеру, в Борисове Минской области за 10-литровое ведро лисичек на площадке Kufar просят 30 рублей, а в Молодечно - 25.
Где купить лисички за 3 рубля/л? Белорусы обрушили цены на ягоды и грибы