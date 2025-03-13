Теперь и евро? Белоруска рассказала, как в обменнике "забраковали" валюту ЕС. Какие дефекты нашли?

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Опубликовано: 13.03.2025 11:28 , Обновлено: 13.03.2025

Белоруска, которая жила в Великобритании и вернулась на родину, опубликовала в TikTok ролик, в котором поделилась опытом обмена евро в Республике. С ее слов, каждую купюру "просмотрели под микроскопом", в итоге две "забраковали". То есть не только со сдачей долларов могут возникнуть проблемы. Блогерша рассказала, какие дефекты нашли кассиры обменника.

“Во-первых, каждую купюру просмотрели. Но это ладно. Потом на какой-то машинке пропустили. Тоже ладно. Но этих двух экзекуций было недостаточно. Каждую просмотрели под микроскопом”, - утверждала автор видео.

У нее сложилось ощущение, что обменники принимают валюту “только со станка”. “Вот вчера выпустили, краска обсохла - и сразу сюда в Беларусь. Две купюры забраковали. Показываю брак. Видите, вот здесь уголок трохи, на миллиметр отрезан - не прошло”, - продолжила блогерша.

На второй банкноте отрезанных уголков уже не было. “Но это только первое ощущение, приемщиков валюты так просто этим не купить. Видите грязные лапы? Кто-то грязными руками взял купюру - белорусы не пропустили. Нам ничего ненового заляпанного не надо”, - пошутила автор ролика.

“Короче, такое ощущение, что это реально должно быть со станка. Прям вот краска обсохла, хрустит, как зимний снег, - и тогда все нормально”, - добавила она.

Как и в случае с долларами, комментаторы посоветовали обратиться в другие банки и попробовать там сдать непринятые евро. “Идете в другой банк, там еще часть отбракованных примут, потом с остатком в третий и так далее”, - порекомендовала одна комментаторша.

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“У меня был шок. Красивая хрустящая стодолларовая купюра, а на микроскопе плесень обнаружили. Не приняли. Раньше с комиссией принимали, а сейчас нет”, - поделилась опытом другая.

Третья сказала, что тоже столкнулась с проблемой при обмене валюты из-за “оторванного кончика”: “Я приезжаю уже 25 лет из Италии… Один раз была проблема из-за оторванного кончика”.

“А знаете почему? Потому что за свои ошибки все работники платят из своего кармана. Испорченный, поломанный товар высчитывают из зарплаты. В Европе, конечно, не так”, - утверждала еще одна пользовательница TikTok.

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Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как ее подруга меняла доллары в отделении банка. По словам автора видео, одну купюру из 10 не приняли из-за “штампиков” на банкноте. Белоруска показала их и привела объяснения кассира.

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