"Проверяйте свои" - Белоруска показала, с какими "штампиками" банк не принял доллары. Что посоветовали в TikTok?
Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как ее подруга меняла доллары в отделении банка. По словам автора видео, одну купюру из 10 не приняли из-за "штампиков" на банкноте. Белоруска показала их и привела объяснения кассира.
“Подружка вчера сдавала старые “белые” доллары, а я тайком снимала процесс. Надеюсь, это законно. Из 10 купюр ей вернули только одну. Видите, кассир стала что-то измерять”, - начала видео автор.
Далее был разговор кассира банка с подругой белоруски.
“А что такое там?” - спросила девушка.
“Это штампы”, - ответила сотрудница банковского отделения.
“И что?” - не поняла сдававшая валюту.
“Два штампика, по количеству проходят, но размер штампа превышает разрешенный”, - объяснила кассирша, сказав, что штампы на рассматриваемой купюре больше 1 см.
“Кассир сказала, что их раньше ставили на границе”, - привела ее слова автор видео.
“Проверяйте свои доллары на наличие штампиков”, - добавила в теге к ролику девушка. Вот эти штампы крупным планом:
“Смешно, банки такие купюры без проблем выдают. А как назад, так находят тысячу причин…” - пожаловалась одна комментаторша.
“Поэтому я проверяю сразу, чтобы таких купюр не было, и прошу сразу поменять, ибо тоже на такие грабли наступали”, - ответила ей другая.
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Кто-то предложил для предотвращения подобных ситуаций “покупать ультрафиолетовую лампу и со стеклом увеличительным при покупке рассматривать купюры”.
Впрочем, одна пользовательница TikTok, судя по ее комментарию, так и поступает: “Купили фонарик ультрафиолетовый просто. Все видно, и без стекла. Так и делаем, не отходя от кассы, все купюры смотрим”.
“Не примут в одном обменнике, примут в другом, кучу раз сталкивалась с таким”, - нашла решение еще одна комментаторша.
“У меня таких [штампика] 4 штуки на купюре. Нигде не берут”, - пожаловалась другая.
Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе Беларусбанка рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на прием каких банкнот “нет никаких ограничений”.
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