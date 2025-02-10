"Проверяйте свои" - Белоруска показала, с какими "штампиками" банк не принял доллары. Что посоветовали в TikTok?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.02.2025 19:37 , Обновлено: 10.02.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как ее подруга меняла доллары в отделении банка. По словам автора видео, одну купюру из 10 не приняли из-за "штампиков" на банкноте. Белоруска показала их и привела объяснения кассира.

“Подружка вчера сдавала старые “белые” доллары, а я тайком снимала процесс. Надеюсь, это законно. Из 10 купюр ей вернули только одну. Видите, кассир стала что-то измерять”, - начала видео автор.

Далее был разговор кассира банка с подругой белоруски.

“А что такое там?” - спросила девушка.

“Это штампы”, - ответила сотрудница банковского отделения.

“И что?” - не поняла сдававшая валюту.

“Два штампика, по количеству проходят, но размер штампа превышает разрешенный”, - объяснила кассирша, сказав, что штампы на рассматриваемой купюре больше 1 см.

“Кассир сказала, что их раньше ставили на границе”, - привела ее слова автор видео.

“Проверяйте свои доллары на наличие штампиков”, - добавила в теге к ролику девушка. Вот эти штампы крупным планом:

“Смешно, банки такие купюры без проблем выдают. А как назад, так находят тысячу причин…” - пожаловалась одна комментаторша.

“Поэтому я проверяю сразу, чтобы таких купюр не было, и прошу сразу поменять, ибо тоже на такие грабли наступали”, - ответила ей другая.

«Мне бежать их сдавать?» — Белоруска спросила про «белые» доллары. В TikTok объяснили, что с ними «не так»

Кто-то предложил для предотвращения подобных ситуаций “покупать ультрафиолетовую лампу и со стеклом увеличительным при покупке рассматривать купюры”.

Впрочем, одна пользовательница TikTok, судя по ее комментарию, так и поступает: “Купили фонарик ультрафиолетовый просто. Все видно, и без стекла. Так и делаем, не отходя от кассы, все купюры смотрим”.

“Не примут в одном обменнике, примут в другом, кучу раз сталкивалась с таким”, - нашла решение еще одна комментаторша.

“У меня таких [штампика] 4 штуки на купюре. Нигде не берут”, - пожаловалась другая.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе Беларусбанка рассказали, можно ли обменять американскую валюту старого образца на новую и нужно ли за это платить. Кроме того, в финансовом учреждении уточнили, на прием каких банкнот “нет никаких ограничений”.

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