"Сказали, их сдать невозможно" - Белорус раскрыл "ход конем" при обмене долларов

🎥 Видео

Опубликовано: 06.03.2025 21:23 , Обновлено: 06.03.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где поделился историей о сдаче в банк долларов, которые не хотели сначала принимать из-за якобы плесени. И нет, ни к каким средствам бытовой химии мужчина не прибегал, секрет оказался прост.

“Принес сумму в районе $3000, мне вернули $700. Сказали, что они с плесенью и их сдать невозможно. Ход конем”, - начал видео автор.

Он рассказал, что отдал непринятую банком валюту супруге, чтобы она попробовала сдать ее в другом окне той же финорганизации. Со слов мужчины, там обменяли эти доллары без проблем. Название банка он не указал.

“Так при чем тут банк, если купюры принимаются на усмотрение кассира? Один кассир не хочет рисковать своей ЗП [зарплатой] и премией, лучше послушать пять минут возмущений, чем потом выкупать ветхие купюры”, - написала одна комментаторша.

Другой предположил, что кассира “плохо обучили”, если принял доллары с плесенью. “Дело в том, что плесень выглядит как очень большое количество зеленых точек. И вот уже по количеству пятен такие банкноты не пройдут критерии. Не бывает плесень одной точкой, это всегда штук 20+”, - утверждал он.

«Проверяйте свои» — Белоруска показала, с какими «штампиками» банк не принял доллары. Что посоветовали в TikTok?

“У кассира на второй кассе был детектор со слабым ультрафиолетом. Теперь после инкассации в НКФО [небанковской кредитно-финансовой организации] его заставят эти купюры выкупать”, - сказал еще один пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что минчанин опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал, как потребовал у кассира банка выдать ему якобы ветхие доллары, а получил он новые “синие”. Комментаторы, как и всегда в историях про покупку долларов, стали делиться своим опытом “охоты” за “американцем”.

«С очень недовольным лицом» — Минчанин потребовал выдать ему «ветхие» доллары в банке. Продали другие