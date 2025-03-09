"Что, так можно было?" - Белорус показал "светящиеся" углы на долларах. Как решил проблему?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.03.2025 19:37 , Обновлено: 09.03.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где поделился опытом сдачи долларов в банк. Так, одну купюру у него не приняли из-за "светящихся" под ультрафиолетом углов. Но мужчина нашел решение проблемы. Комментаторы поделились своим опытом применения этого способа.

В начале видео (как и позже) мужчина показывает это “свечение” из-за плесени на углах банкноты еще перед походом в банк. Он не рассчитывал, что ее примут, так и произошло. “Эта купюра светится белыми пятнами по углам”, - ответила при возврате банкноты кассир банка.

Мужчина положил доллары в тарелку с отбеливателем “Белизна” и водой в соотношении “50 на 50” (в комментариях он уточнил, что это 100 мл на 100 мл, вода должна быть “градусов 40”). “Сейчас будем смотреть с помощью фонарика, как уходят пятна … Они сразу становятся зеленоватые [под ультрафиолетом. - прим. ред.]”, - сказал на видео его автор.

Спустя четыре минуты, по его словам, пятна ушли, за исключением трех “точечек”. “Они почему-то не уходят, остальное все ушло”, - утверждал белорус.

[info_b]Внимание! Такая обработка купюр небезопасна и может привести к их порче. Компоненты моющих средств могут вымыть краску или даже прожечь дыру в банкнотах.[/info_b]

В конце своего видео мужчина показал фрагмент из банка, где он сдал 100-долларовую купюру, ее приняли. Номер на принесенной в обменник банкноте и той, которую “мыли”, совпали.

“Я при покупке прошу, чтоб на чеке переписали номер купюры и поставили печать с подписью кассира. Но в некоторых обменниках сразу отказывают, ибо знают…” - поделился лайфхаком для покупки “американца” один комментатор.

“Не стройте проблем, железные обменники (аппараты типа инфокиосков) берут все”, - утверждал другой.

«С очень недовольным лицом» — Минчанин потребовал выдать ему «ветхие» доллары в банке. Продали другие

Еще одна комментаторша рассказала, что у нее было $5000 с плесенью. “А что, так можно было? У меня таких было $5000… Мучилась, мучилась с этой плесенью, так пятна называли в банке, и отмучилась”, - написала она без пояснения, как именно “отмучилась”.

Кто-то поделился негативным опытом замачивания денег в таком растворе: “Я так же попробовал, и нолик один растворился. Стало 10 [долларов. - прим. ред.]”.

“Я свои так очистила, и все равно не приняли, так как, сказали, слишком осветленные”, - сказала пользовательница TikTok.

Впрочем, нашлись и те, кому способ помог. “Этот прием работает, и желтые купюры становятся как новые, проверено”, - утверждал юзер TikTok.

«Проверяйте свои» — Белоруска показала, с какими «штампиками» банк не принял доллары. Что посоветовали в TikTok?

“Работает! У меня сотку не брали ни в одном банке. Замочила на пять минут - и взяли!” - написала комментаторша.

Многие спрашивали, где купить такой фонарик. Мужчина отвечал, что фонарик обычный ультрафиолетовый для маникюра, продается на одном из маркетплейсов. А высушивать купюры он советовал при помощи сначала бумажных салфеток, затем - на батарее.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok ролик, где поделился историей о сдаче в банк долларов, которые не хотели сначала принимать из-за якобы плесени. И нет, ни к каким средствам бытовой химии мужчина не прибегал, секрет оказался прост.

«Сказали, их сдать невозможно» — Белорус раскрыл «ход конем» при обмене долларов