В Беларуси цены на огурцы рухнули в два раза, но не везде. Где найти самые дешёвые - по рублю?

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Опубликовано: 16.07.2024 11:26 , Обновлено: 16.07.2024

К середине июля цены на свежие огурцы в Беларуси резко начали снижаться. По сравнению с началом месяца они упали в два раза, впрочем, далеко не везде. Посмотрели, по чём предлагают этот сезонный овощ популярные торговые сети и узнали, где найти самые дешёвые - всего по рублю за кило.

Мониторинг актуальных цен на свежие огурцы в службах доставки популярных торговых сетей показал, что цены на огурцы на этой неделе стабильно держатся на уровне 3-4 рублей, самые дешёвые “колючие” огурцы белорусского производства мы нашли в сервисе “Е-доставка” - по 2,89 рубля , в других торговых сетях цены ниже 3 рублей за кило пока не опускаются.

А вот максимального предела, как водится, нет - в той же “Е-доставки” мы обнаружили белорусские фермерские огурцы, расфасованные по полкило в порционные упаковки, за 6,28 рубля за кило.

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На столичном Комаровском рынке, который славится широким выбором свежих овощей круглый год, цены на свежие огурцы на прошлых выходных также оставались в диапазоне 2-4 рублей за кило, однако можно найти аналогичные “колючие” огурцы разы дешевле, всего за 1 рубль .

Такие цены показал пользователь TikTok под ником @andrestyle7 в своём свежем видеообзоре с рынка “Новый Лебяжий” в деревне Таборы под Минском. Есть важный нюанс - речь идёт об оптовых ценах. Рубль за кило вам продадут лишь при условии, что вы возьмёте минимум один ящик огурцов.

Примечательно, что даже оптовая цена в Таборах буквально за неделю упала в два раза - в начале месяца самые дешёвые огурцы оптовики отдавали по 2 рубля за кило.

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