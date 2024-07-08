"Цена примерная" - Чиновник рассказал, сколько будет стоить белорусская картошка осенью

Опубликовано: 08.07.2024 19:48 , Обновлено: 08.07.2024

Начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облисполкома Александр Качан, заявил в эфире гостелекнала СТВ, что осенью стоимость картошки значительно снизится по сравнению с летом. По его словам, это случится благодаря установленному властями индексу цен.

“Сейчас картофель появился, он был 3 рубля, 2 рубля. Сейчас цена начинает снижаться. Осенью мы будем видеть и 70 копеек. Цена примерная, потому что есть та формула, которая обусловлена государством. Когда мы будем иметь цену, производители будут реализовать по максимальной цене, аналогичной месяцу прошлого года, увеличенной всего лишь на 3,5 %. Это индекс роста потребительских цен, который заложен.

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Кстати, сейчас белорусский картофель в магазинах пошел в цене вниз. Если недавно ещё ранний было не найти дешевле 2,6 рубля, то сейчас появился и за 1,99 рубля. Впрочем, встречается и по 2,7 рубля.

Весной замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун заявил, что в планах властей получить в 2024 году 1,2 млн тонн картофеля. Но в министерстве рассчитывают, что белорусы съедят не больше 800 тыс тонн.

Ранке Telegraf.news сообщил, что опытный агроном Пётр Ломонос поделился в TikТok белорусского производителя средств защиты растений Procvetok своим способом избавления от колорадского жука. По словам эксперта, вредитель начинает “бежать в панике” от средства, которое можно приготовить буквально из ничего.

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